Po piątkowej tragedii w Koszalinie strażacy kontrolują kolejne escape roomy w całej Polsce. Najwięcej decyzji o zakazie użytkowania zapadło do tej pory w Małopolsce - 14, w tym aż 12 w samym Krakowie. Do poniedziałkowego południa zamknięto też 12 z 50 escape roomów w województwie pomorskim.

Pożar escape roomu w Koszalinie / Marcin Bielecki / PAP

Dolny Śląsk: Nieprawidłowości w 17 escape roomach. Jeden zamknięty

Do godziny 15 w poniedziałek dolnośląscy strażacy skontrolowali 28 escape roomów w regionie. W 17 z nich stwierdzono nieprawidłowości, których było łącznie 59, z tego 34 w zakresie ewakuacji - poinformował oficer prasowy Komendy Wojewódzkiej PSP we Wrocławiu mł. bryg. Andrzej Góralski.

Jeden z obiektów - w Jeleniej Górze - według kontrolerów w ogóle nie nadaje się do użytkowania. W pozostałych przypadkach wydano decyzje administracyjne nakazujące usunięcie nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

Na Dolnym Śląsku jest 105 escape roomów, z czego 72 we Wrocławiu. Cztery takie obiekty znajdą się w Jeleniej Górze, siedem w Legnicy, a pięć w Karpaczu. Straż zamierza skontrolować wszystkie takie obiekty.

Zachodniopomorskie: Po kontrolach w 11 na 21 escape roomów w regionie - dwa zostały zamknięte

Strażacy w woj. zachodniopomorskim skontrolowali 11 z 21 zidentyfikowanych escape roomów. Jak poinformował rzecznik komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Szczecinie Tomasz Kubiak - w dziesięciu obiektach odkryto nieprawidłowości. Były to m.in. problemy z awaryjnym oświetleniem, z możliwością natychmiastowego otwarcia drzwi czy ochroną przeciwpożarową. W jednym przypadku wystawiono "grzywnę w drodze mandatu karnego". Dwa escape roomy zostały wyłączone z użytkowania. Kontrole będą kontynuowane we wtorek.

Rzecznik komendanta wyjaśnił, że w Zachodniopomorskiem - szczególnie nad morzem - działają m.in. escape roomy "sezonowe", których właściciele często mieszkają w innych miastach.

Małopolska: W samym Krakowie zamknięto już 12 escape roomów

Małopolscy strażacy planowali kontrolę 69 lokali, w których działają escape roomy, okazało się jednak, że część z nich zakończyła działalność.

Ostatecznie skontrolowano 42 lokale, a w nich w sumie ponad 100 escape roomów, w tym 26 w Krakowie. Decyzję o zakazie eksploatacji otrzymało 14 obiektów - 12 w Krakowie, jeden w powiecie nowotarskim i jeden w powiecie wadowickim.

Funkcjonariusze nałożyli sześć grzywien. Stwierdziliśmy ponad 200 nieprawidłowości różnego kalibru i różnego typu - powiedział Małopolski Komendant Wojewódzki PSP nadbryg. Stanisław Nowak. Sprecyzował, że nieprawidłowości polegały m.in. niezapewnieniu możliwości ewakuacji, niemożności bezpiecznego opuszczenia obiektu, blokowaniu drzwi. Były przypadki, w których uznaliśmy obiekty za zagrażające życiu - dodał komendant. Chodzi m.in. o budynki, w których znacząco przekroczona była przewidziana przepisami maksymalna droga dojścia.

Kujawsko-Pomorskie: Nieprawidłowości w 29 z 31 escape roomów

Strażacy w Kujawsko-Pomorskiem skontrolowali do tej pory 68 z około 85 pokoi w regionie. Jak zaznaczył rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Toruniu Arkadiusz Piętak - najwięcej lokali z escape roomami jest w dużych miastach, a często pod jednym dachem jest kilka takich pokoi. Np. w Toruniu jest pięć punktów z łącznie 20 pokojami. Wykryliśmy 158 nieprawidłowości w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz 71 w zakresie warunków ewakuacji. Jeden pokój escape room został zamknięty - w Grudziądzu. Nałożyliśmy też dwa mandaty - w Bydgoszczy oraz Włocławku. Kontrole trwają. W zespołach sprawdzających stan tych miejsc są nie tylko strażacy, ale także np. strażnicy miejscy oraz inspektorzy nadzoru budowlanego - powiedział rzecznik.

Dodał, że straż pożarna chce zakończyć kontrole jeszcze w poniedziałek, ale całościowe podsumowanie prac zespołów będzie możliwe we wtorek rano.

Podkarpacie: Strażacy zamknęli trzy escape roomy

Na Podkarpaciu do poniedziałkowego popołudnia skontrolowano 10 lokali, gdzie mieściło się 19 "pokoi zagadek". Strażacy nie odwiedzili jeszcze dwóch tzw. escape roomów.

Do tej pory zdecydowano o zamknięciu w sumie trzech escape roomów - w Rzeszowie, Krośnie i Dębicy. Przyczyną decyzji były głównie nieprawidłowości dotyczące organizacji dróg ewakuacji - poinformował rzecznik podkarpackiej Państwowej Straży Pożarnej Marcin Betleja. Dodał, że strażacy wystawili także cztery mandaty. W kontrolowanych obiektach wykryto braki m.in.: gaśnic, oznakowania, instrukcji na wypadek pożaru, czy braki dokumentów potwierdzających kontrole kominiarskie.

Według danych podkarpackiej straży pożarnej, w regionie funkcjonuje 21 escape roomów w 12 obiektach. W niektórych lokalach jest po kilka "pokoi zagadek".

Pomorskie: Zamknięto 12 z 50 skontrolowanych escape roomów

Pomorska straż pożarna i inne służby do poniedziałkowego południa skontrolowały 50 escape roomów. Dziewięć z nich - m.in. w Gdańsku i Sopocie - zamknęła straż, w przypadku trzech innych obiektów taką decyzję wydał Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Chojnicach.

Podczas dotychczasowych kontroli wykryto 49 nieprawidłowości dotyczących warunków ewakuacji (np. brak oznakowania drogi ewakuacyjnej) i 132 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej. W tym drugim przypadku chodzi m.in. o brak sprzętu przeciwpożarowego lub możliwości dojazdu dla służb do obiektu, w niektórych lokalach warunki uniemożliwiały też prowadzenia akcji ratowniczej.

Na liście, którą dysponują strażacy, znajduje się około 80 escape roomów i domów strachu (są prowadzone przez 36 podmiotów gospodarczych) działających w województwie pomorskim. Inspekcje mają się zakończyć we wtorek.

Podlasie: Jeden pokój i jedno piętro w dwóch escape roomach z zakazem użytkowania

Podlascy strażacy skontrolowali dotychczas 9 obiektów w Białymstoku, Łomży, Suwałkach i Grajewie. Wykryto 33 różne nieprawidłowości - dziewięć dotyczy ewakuacji, pozostałe są związane np. z brakiem dokumentów potwierdzających bezpieczeństwo instalacji w obiekcie.

Zakazy użytkowania (w formie decyzji administracyjnych) wydano nie dla całych dwóch escape roomów, ale dla części z nich ze względu na nieprawidłowości dotyczące ewakuacji, które mogłyby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi - poinformował Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Dodał, że zakaz użytkowania nie oznacza całkowitego zamknięcia obiektu, ale zakaz prowadzenia tam przedmiotowej działalności.

Strażacy nie są pewni, czy dziewięć escape roomów w regionie, które skontrolowali od soboty, to wszystkie takie obiekty istniejące w województwie. Jak przyznał rzecznik strażaków - skontrolowano te escape roomy, o których istnieniu wiedzę można było zdobyć najłatwiej, np. wykorzystując internet. Dodał, że teraz strażacy proszą o informacje np. samorządy, chcą korzystać z rejestrów działalności gospodarczej i z innych możliwości dotarcia do informacji. Nie będzie to łatwe - przyznaje rzecznik strażaków.

Śląskie: Cztery escape roomy zamknięte

Straż pożarna sprawdziła do poniedziałkowego przedpołudnia prawie 60 z około 170 escape roomów zidentyfikowanych w woj. śląskim. Wobec czterech takich miejsc wydano zakazy użytkowania - dwóch w Bielsku-Białej i po jednym w Chorzowie i Mikołowie.

Łączna liczba stwierdzonych w nich nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej to 40, w związku z warunkami ewakuacji - 77. Natomiast ogólnie nieprawidłowości stwierdzono 189. Nałożono pięć mandatów - powiedziała rzeczniczka komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Katowicach Aneta Gołębiowska. Dodała, że kontrole - po ustaleniu właścicieli - potrwają zapewne do końca tygodnia.

Opolskie: Nieprawidłowości w zabezpieczeniu escape roomów

Strażacy w województwie opolskim do poniedziałkowego przedpołudnia skontrolowali siedem obiektów, w których działają escape roomy. W niektórych obiektach typu escape room w województwie opolskim zespoły kontrolujące stwierdziły nieprawidłowości dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego - powiedział Dariusz Gieroń, rzecznik KW Państwowej Straży Pożarnej w Opolu. Jak dodał - stwierdzone nieprawidłowości polegają m.in. na przewężeniach korytarza, który miał być drogą ewakuacyjną, braku odpowiedniego oświetlenia czy użyciu wykładziny nieposiadającej atestu niepalności.

Rzecznik opolskich strażaków nie wykluczył, że co najmniej w jednym przypadku może zapaść decyzja o zamknięciu obiektu, zastrzegł jednak, że sytuacja w każdym obiekcie wymaga szczegółowej analizy

Mazowieckie: Zamknięto cztery escape roomy, w 39 stwierdzono nieprawidłowości

Przez weekend mazowieccy strażacy przeprowadzili kontrole w 62 obiektach, w których działa w sumie 147 "pokoi zagadek". Łącznie w skontrolowanych obiektach stwierdzono 464 nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej i 116 nieprawidłowości z zakresu warunków ewakuacji. W 16 przypadkach właściciele lokali zostali ukarani grzywnami. 15 obiektów było użytkowanych niezgodnie z przeznaczeniem.

Do godziny 9 rano w poniedziałek podjęto decyzje o zamknięciu czterech escape roomów - trzech w Warszawie i jednego w Płocku. Trwają kontrole w pozostałych escape roomach działających w woj. mazowieckim.

Lubuskie: Nieprawidłowości we wszystkich escape roomach

Z danych zebranych przez Państwową Straż Pożarną wynika, że w woj. lubuskim jest 17 escape roomów prowadzonych przez ośmiu przedsiębiorców. W Gorzowie Wlkp. jest jedno takie miejsce, w Zielonej Górze trzy. To właśnie w stolicach regionu strażacy zakończyli już kontrole.

Zarówno w escape roomie w Gorzowie, jak i w tych w Zielonej Górze stwierdzono nieprawidłowości związane z zachowaniem warunków bezpieczeństwa pożarowego. Chodzi m.in. o dojścia do wyjść ewakuacyjnych czy brak podręcznego sprzętu gaśniczego. Nałożyliśmy dwa mandaty po 500 zł - poinformował rzecznik Komendy Wojewódzkiej PSP w Gorzowie Wlkp. kpt. Dariusz Szymura.

Rzecznik dodał, że część z ustalonych miejsc prowadzenia takiej działalności jest już nieczynnych. Tak było np. w Żarach. Zaznaczył, że we współpracy z policją i innymi instytucjami PSP na bieżąco zbiera informacje, gdzie jeszcze w regionie mogą działać escape roomy.

Lubelskie: Strażacy wykryli nieprawidłowości w 12 z 14 skontrolowanych dotychczas escape roomów

W 12 spośród 14 skontrolowanych dotychczas escape roomów w Lubelskiem strażacy wykryli nieprawidłowości. Uznali, że usterki nadają się do usunięcia, nie wydali więc decyzji o zakazie działalności ani nie nałożyli mandatów.

Łącznie we wszystkich skontrolowanych dotychczas lokalach stwierdzono 65 rozmaitych nieprawidłowości, stosunkowo niewiele z nich dotyczyło kwestii związanych z ewakuacją. Nieprawidłowości są możliwe do usunięcia - poinformował Michał Badach z Komendy Wojewódzkiej PSP w Lublinie.

Nie wydano decyzji o zamknięciu żadnego lokalu ani nie nałożono mandatów. Jednak protokoły z przeprowadzonych kontroli nie są jeszcze zamknięte - zaznaczył Badach.

Kontrole w escape roomach w Lubelskiem nie zostały jeszcze zakończone. Będą prowadzone do czasu, aż skontrolujemy wszystkie tego typu placówki. Ustalamy nadal, ile ich jest. Wiem, o jeszcze dwóch w Lublinie, które będą kontrolowane, zapewne jest jeszcze kilka w województwie - powiedział Badach.

Dotychczas strażacy skontrolowali 14 escape roomów w regionie, w tym dziewięć w Lublinie.

Wielkopolska: Nieprawidłowości w 21 z 29 sprawdzonych escape roomów

Wielkopolscy strażacy skontrolowali dotąd 29 działających w regionie escape roomów. Zdecydowano o zamknięciu dwóch - w Koninie i Krotoszynie. W 21 escape roomach stwierdzono łącznie 140 nieprawidłowości. Połowa z nich dotyczyła dróg ewakuacyjnych: były źle oznakowane, źle poprowadzone, znajdowały się tam materiały łatwopalne lub miały nieprawidłowe drzwi. Nałożono pięć mandatów.

Kontrole cały czas trwają - głównie w Poznaniu, bo tu działa większość tego typu obiektów w regionie. Działa sześć zespołów kontrolnych; weryfikujemy escape roomy, do tych, do których nie mamy dostępu, idziemy z policją i sprawdzamy, czy te obiekty prowadzą działalność - poinformował rzecznik prasowy wielkopolskiej straży pożarnej Sławomir Brandt.

Na razie trudno podać precyzyjną liczbę faktycznie działających escape roomów w regionie. W niedzielę o zakończeniu działalności poinformował escape room z Wrześni. Jak podali jego twórcy, "obiekt był przystosowany do tego typu rozrywek, co potwierdziła po kontroli straż pożarna oraz nadzór budowlany", jednak musieli go zamknąć, bo działał w piwnicach, które nie mogą być traktowane jako lokal użytkowy.

Warmińsko-mazurskie: Nieprawidłowości w każdym escape roomie

W woj. warmińsko-mazurskim w każdym z siedmiu skontrolowanych dotychczas obiektów typu escape room wykryto jakieś nieprawidłowości z zakresu ochrony przeciwpożarowej - poinformowała komenda wojewódzka straży pożarnej w Olsztynie. Nie były to jednak uchybienia, które skutkowałyby zagrożeniem życia lub zdrowa i stanowiły przesłanki do wydania decyzji o wyłączeniu tych lokali z użytkowania. W jednym z przypadków kontrola zakończyła się nałożeniem mandatu - poinformował naczelnik wydziału kontrolno-rozpoznawczego komendy wojewódzkiej PSP w Olsztynie st. kpt. Jacek Gromek.

Do tej pory strażacy skontrolowali siedem escape roomów w województwie; trzy w Olsztynie, dwa w Elblągu i po jednym w Iławie i Mikołajkach. W najbliższych dniach mają przeprowadzić kontrolę w ostatnim z tego typu obiektów, w Giżycku. Jak wyjaśnił st. kpt. Gromek wcześniej nie było to możliwe, bo prowadzący tę działalność mieszka w Warszawie i musi przyjechać na miejsce, żeby udostępnić lokal do kontroli.

Łódzkie: W każdym z 19 skontrolowanych escape roomów wykryto nieprawidłowości

W regionie łódzkim funkcjonuje ponad 20 obiektów tzw. escape roomów, które posiadają w sumie kilkadziesiąt pokoi. Znajdują się one w Łodzi, powiecie łódzko-wschodnim, Pabianicach, Bełchatowie, Radomsku, Łasku, Zduńskiej Woli i Piotrkowie Trybunalskim.

Strażacy w woj. łódzkim do niedzielnego popołudnia skontrolowali 19 escape roomów. W każdym z nich stwierdzono nieprawidłowości - w sumie 58. Dotyczą m.in. ochrony przeciwpożarowej i warunków ewakuacji. Wystawiono 4 mandaty, nie zamknięto żadnego lokalu.

Świętokrzyskie: Po kontrolach escape roomów odnotowano kilka uchybień

W woj. świętokrzyskim działają trzy tzw. escape roomy - dwa w Kielcach oraz jeden w Sandomierzu. W sobotę świętokrzyscy strażacy zakończyli kontrole trzech tzw. escape roomów, działających na terenie regionu. Część jednego z lokali została wyłączona z użytkowania, poza tym odnotowaliśmy drobne uchybienia - poinformował rzecznik kieleckiej straży pożarnej mł. bryg. Mariusz Góra. Odnotowaliśmy drobne uchybienia dotyczące m.in. oznakowania dróg ewakuacyjnych, gaśnic. Wydaliśmy polecenie usunięcia tych nieprawidłowości - dodał rzecznik.

Tragedia w Koszalinie

Strażacy prowadzą kontrole escape roomów w całej Polsce na polecenie szefa MSWiA. W piątek w pożarze tego typu obiektu w Koszalinie zginęło pięć dziewcząt. Według prokuratury, piętnastolatki zatruły się tlenkiem węgla, który ulatniał się z butli gazowych. W pożarze ciężko poparzony został też 25-letni pracownik escape roomu .

Raport po ogólnopolskich kontrolach escape roomów ma powstać do końca tygodnia.