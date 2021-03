Pacjentka z dusznością została odesłana z Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach do innej placówki przez… pracownika ochrony. Okazało się, że kobieta miała zawał. Szpital tłumaczy, że towarzyszący kobiecie mąż nie powiedział, w jak poważnym stanie jest pacjentka.

Budynek Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, / Andrzej Grygiel / PAP

Pan Romuald przyjechał w nocy z żoną do Okręgowego Szpitala Kolejowego w Katowicach, bo jest to placówka, do której mieli najbliżej. Kobieta skarżyła się na trudności w oddychaniu. Nie była w stanie dojść z samochodu do drzwi szpitala, więc została przy aucie.

Pan Romuald / Andrzej Grygiel / PAP

Pan Romuald sam podszedł do drzwi, na których jest napis "wejście dla pacjentów". Chwilę pukałem. Pan pod laseczką, ledwo co szedł, doszedł do drzwi, otworzył, a ja go poprosiłem, żeby mnie wpuścił do środka na izbę przyjęć, bo ta kobieta, która tam stoi, za chwilę się przewróci na chodnik i dojdzie do tragedii - opowiada pan Romuald. Z jego relacji wynika, że pracownik ochrony powiedział, iż ma pojechać do szpitala w Murckach, bo w Okręgowym Szpitalu Kolejowym nie ma oddziału internistycznego, jest tylko okulistyka. Miał też polecić panu Romualdowi, by przeczytał informację dla pacjentów, która wisi na drzwiach.

Informacja na drzwiach szpitala / Anna Kropaczek / RMF FM

Prawdopodobnie chodziło o to, że Szpital Kolejowy od stycznia nie prowadzi nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej. Świadczeń w tym zakresie udziela placówka w Katowicach-Murckach. Pan Romuald - jak sam mówi - bez chwili zastanowienia pojechał z żoną do oddalonej o ok. 10 km placówki w Murckach.

Tam lekarz rozpoznał u kobiety zawał. Karetką została przewieziona 5 km dalej na kardiologię do Górnośląskiego Centrum Medycznego w Katowicach-Ochojcu. Pan Romuald poinformował, że tam jego żona była reanimowana. Leży na oddziale intensywnej terapii.

Mężczyzna jest oburzony tym, co wydarzyło się w Okręgowym Szpitalu Kolejowym. Nie może tak być, żeby placówka służby zdrowia to był tylko ochroniarz. Ktoś te kontrakty wygrywa, ktoś nie panuje nad tym. To jest brak kontroli - podkreśla pan Romuald.

Stanowisko szpitala

Dyrekcja szpitala twierdzi, że mąż chorej nie powiedział, w jak poważnym kobieta jest stanie, a portier zachował się zgodnie z procedurą. Osoba, która pełniła tu dyżur powiedziała nam, że ok. 22:00 podjechał samochód, podszedł pan i poprosił o poradę medyczną dla żony. Nie prowadzimy w tej chwili nocnej i świątecznej opieki medycznej, prowadzi ją szpital w Murckach od 1 stycznia - mówi dyrektor Okręgowego Szpitala Kolejowego Bohdan Kozak. Dlatego pracownik ochrony przekazał numer telefonu do szpitala w Murckach i tam odesłał mężczyznę.

Bohdan Kozak podkreśla, że jeśli mąż pacjentki powiedziałby, że kobieta ma duszności, jest w samochodzie, bo nie potrafi dojść do szpitala, to pewnie nikt nie odmówiłby jej pomocy, bo izba przyjęć jest tuż za rogiem. Dyrektor zaznaczył też, że w szpitalu działa oddział internistyczny.

Poinformował również, że szpital współpracuje z firmą ochroniarską zaledwie od kilku tygodni, a jej pracownicy zostali przeszkoleni. Nie wykluczył jednak, że potrzebne będą kolejne szkolenia.