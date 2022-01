Policja z Jeleniej Góry na Dolnym Śląsku zatrzymała dwóch mężczyzn. Obaj usłyszeli zarzuty w związku z kłótnią o miejsce parkingowe, która skończyła się pobiciem.

Jeden z zatrzymany mężczyzn w związku z kłótnią o miejsce parkingowe / KMP Jelenia Góra / Materiały prasowe

Wszystko działo się na jednym z jeleniogórskich osiedli. 25-latka bardzo zdenerwowało to, że inny kierowca parkuje na jego miejscu. Chciał go powstrzymać i uderzył w jego auto. Straty wyceniono na blisko 1,1 tys. zł. To nie był jednak koniec tej sytuacji.

25-latek poprosił o pomoc w jej rozwiązaniu swojego 26-letniego kolegę, który pojawił się na miejscu. Starszy z mężczyzn pobił pokrzywdzonego. Ten trafił do szpitala i powiadomił o zdarzeniu policję - informuje podinsp. Edyta Bagrowska z KMP w Jeleniej Górze.



Po analizie nagrań z kamer monitoringu policjanci wytypowali i zatrzymali podejrzewanych o popełnienie tych przestępstw. W mieszkaniu jednego z nich znaleziono narkotyki. Amfetaminę i marihuanę, z których można uzyskać ponad 400 porcji handlowych.



Zatrzymani trafili do policyjnego aresztu. 26-latkowi za pobicie może grozić do 5 lat więzienia, a jego koledze - za uszkodzenie mienia oraz narkotyki - nawet do 10 lat.