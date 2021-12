Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej poszukuje informacji o bohaterach ze zdjęcia Henryka Śmigacza. Fotografia przedstawia dwoje młodych ludzi na tle zniszczonej Warszawy.

Zdjęcie można zobaczyć na facebookowym profilu Archiwum IPN. Widać na nim dwoje młodych ludzi, starannie, niemal odświętnie ubranych. Uśmiechają się do obiektywu. Kobieta w jednej ręce trzyma małą torebkę, w drugiej zaś koszyczek. Mężczyzna z kolei niesie zwinięty rulon - być może jest to plakat lub szkic.



"Pozornie wyglądają jak przypadkowi przechodnie zatrzymani przez fotografa podczas spaceru na warszawskiej ulicy. Przeczy temu tło obrazu - stosy ruin za plecami bohaterów zdjęcia" - napisano we wpisie na Facebooku.

"Zarówno Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej, jak i córce i wnuczce Henryka Śmigacza, zależy na przywróceniu imion bohaterom tej fotografii" - podkreślono.

Archiwum prosi, aby wszelkie informacje na temat przedstawionych na fotografii osób kierować na adres archiwumipn@ipn.gov.pl.

Niepublikowane dotąd zdjęcia trafiły do archiwum IPN

Spuścizna po Henryku Śmigaczu trafiła do zasobu archiwalnego IPN w ramach projektu Archiwum Pełne Pamięci. Bogaty zbiór fotograficzny oraz dokumenty przesiedleńcze przekazały Aleksandra (córka) i Małgorzata (wnuczka) Szczygielskie. Wypełniły w ten sposób zobowiązanie Henryka Śmigacza do zachowania pamięci o ofiarach i stratach poniesionych przez naród polski z rąk niemieckiego okupanta w czasie II wojny światowej.

Przekazane fotografie stanowią niezwykle cenny nabytek o charakterze dokumentacyjnym z okresu II wojny światowej i ciekawy materiał do badań dotyczących historii fotografii wojennej i teatru polskiego. Duża część z tych zdjęć nigdy nie była publikowana w formie odbitek. Przez wiele lat pozostawały poza granicami kraju w Belgii.