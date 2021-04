Jest odzew na prośbę Muzeum Architektury we Wrocławiu. Zgłaszają się tam pierwsze osoby chcące pomóc w odpowiedzi na pytanie: kim jest kobieta ze słynnego zdjęcia Chrisa Niedenthala. Jeden z najbardziej cenionych na świecie fotoreporterów zrobił je w 1982 roku na wrocławskim osiedlu zwanym Manhattanem.

"Wrocław, lato 1982 roku. Upalny dzień. Chris Niedenthal, jeden z najbardziej cenionych na świecie fotoreporterów, jest we Wrocławiu. Spaceruje po mieście, fotografuje ludzi, ulice, budynki. Fascynuje go zwłaszcza zespół sześciu wieżowców usytuowany między placem Grunwaldzkim a mostem Grunwaldzkim. Właściwie to sam nie potrafi wyjaśnić dlaczego, jest po prostu inny od wszystkiego, co do tej pory we Wrocławiu widział. Znanemu fotoreporterowi udaje się wejść do kilku mieszkań i z ich okien zrobić serię zdjęć. W wieżowcu naprzeciw dostrzega na balkonie młodą, kolorowo ubraną kobietę. To właśnie jej portret jest dziś jednym z najlepiej rozpoznawalnych i najchętniej publikowanych zdjęć wrocławskiego Manhattanu" - tak rozpoczyna się wpis, który wczoraj na Facebooku umieściło Muzeum Architekury we Wrocławiu.

Autorzy podkreślają, że po niemal 40 latach od zrobienia tej fotografii chcą wyjaśnić, kim jest kobieta ze zdjęcia.

"Udało nam się ustalić, że latem 1982 roku mieszkała przy Placu Grunwaldzkim 8, prawdopodobnie na drugim piętrze. Teraz liczymy na Wasz ruch! Pomóżcie nam odnaleźć tajemniczą kobietę, która od dekad rozbudza wyobraźnię pasjonatów historii miasta" - napisali wczoraj. Na odzew nie trzeba było czekać długo.

Zgłosiła się do nas pani, która mówi, że prawdopodobnie rozpoznaje swoją mamę na tym zdjęciu. Z mamą jeszcze nie rozmawialiśmy. To nastąpi dzisiaj. Więc okaże się, czy faktycznie jest ta osoba - mówi Michał Duda z Muzeum Architektury we Wrocławiu.

Szukamy tej kobiety ze zdjęcia, ponieważ po pierwsze to nasza badawcza ciekawość. Zajmujemy się architekturą dosyć profesjonalnie, często z własnej woli pomijając warstwę społeczną architektury. I ta niezwykła osoba ze zdjęcia być może stanie się to dla nas takim kluczem do społeczności i do opowiedzenia historii społecznej tego Manhattanu. A rzecz się dzieje przy okazji filmu dokumentalnego, który właśnie powstaje na temat tego niezwykłego wrocławskiego osiedla zaprojektowanego przez Jadwigę Grabowską-Hawrylak - dodaje.

To jest piękny kadr. Piękna kompozycja i świetny moment uchwycony. Dobry fotograf zawsze wie, kiedy nacisnąć spust. Chris Niedenthal dokładnie wiedział, gdzie się pojawić i w którą stronę spojrzeć. To niezwykła fotografia - opisuje zdjęcie Duda.