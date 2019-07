Ponad 24 600 pojazdów skontrolowanych, 15 270 wykroczeń wykrytych – to bilans dużej policyjnej akcji kaskadowego pomiaru prędkości, przeprowadzonej we wtorek, 8 lipca. Od godz. 6 do 22 polskie drogi patrolowało 5,5 tysiąca funkcjonariuszy.

Pracujący przy akcji policjanci wykorzystali 1,5 tysiąca ręcznych rejestratorów prędkości, tzw. „suszarek” (zdj. ilustracyjne) /Piotr Bułakowski /RMF FM

