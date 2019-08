Trzy akcje niemal w tym samym czasie prowadzili ratownicy Tatrzańskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. Do najpoważniejszego zdarzenia doszło w drodze na Halę Gąsienicową, gdzie turysta stracił przytomność.

Turyści w Tatrach. Zdj. ilustracyjne / Maciej Pałahicki / RMF FM

To intensywny dzień ratowników TOPR. Niemal w tym samym momencie ich pomocy potrzebowało troje turystów.



Powyżej Przełęczy między Kopami starszy mężczyzna stracił przytomność. Okazało się, że doszło do zatrzymania akcji serca. Turyści na szlaku rozpoczęli reanimacje mężczyzny i wezwali pomoc. Na miejsce bardzo szybko przyleciał śmigłowiec TOPR i ratownicy przetransportowali mężczyznę, z podejrzeniem udaru, do szpitala w Nowym Targu. W tym samym czasie kontuzji stawu skokowego doznali turyści w rejonie Kalatówek oraz w rejonie Przełęczy w Grzybowcu - tam też udali się ratownicy - mówi RMF FM ratownik dyżurny Robert Kidoń.

Na półmetku wakacji w Tatrach jest wyjątkowo duży ruch turystyczny. Oblegane są najbardziej popularne szlaki.