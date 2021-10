Do pięciu lat więzienia grozi kierowcy z powiatu giżyckiego (Warmińsko-mazurskie), który nie stosował się do orzeczonego przez sąd, dożywotniego zakazu prowadzenia pojazdów. Sprawa wyszła na jaw, gdy do kontroli zatrzymał go patrol policji w Łomży (Podlaskie).

