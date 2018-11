65-latek podczas próby kontroli drogowej w Opatówku w Wielkopolsce próbował rozjechać policjantów. Trafił do policyjnego aresztu. Dziś ma zostać przesłuchany.

65 - letni mężczyzna podczas próby kontroli drogowej w Opatówku próbował rozjechać policjantów. Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

65-letni mieszkaniec gm. Opatówek w powiecie kaliskim może usłyszeć zarzut niezatrzymania się do kontroli drogowej, za co grozi od 3 miesięcy do 5 lat więzienia. Dodatkowo brane są pod uwagę zarzuty czynnej napaści na funkcjonariuszy i groźby karalne pod adresem policjantów - powiedziała Anna Jaworska-Wojnicz z policji w Kaliszu.



W piątek wieczorem w Trojanowie w gminie Opatówek policja chciała zatrzymać do kontroli drogowej kierowcę osobowej mazdy. Mężczyzna wjechał na teren prywatnej posesji, zaczął gazować i trąbić, ruszać do przodu, a następnie do tyłu, próbując potrącić funkcjonariuszy. Następnie zaczął uciekać w kierunku Kalisza - tłumaczyła rzeczniczka policji.



Funkcjonariusze poprosili o wsparcie inny patrol. Kierowcę udało się zatrzymać na terenie Tłokini Wielkiej, kiedy doprowadził do niegroźnej kolizji.



65-latek - poinformowała rzeczniczka - był trzeźwy i miał uprawnienia do prowadzenia pojazdu.



(ug)