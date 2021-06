"W odróżnieniu od instytucji autorytarnych w Senacie kierujemy się regułami demokracji i decyzje o porządku obrad podejmuje konwent. Także juto omówi on tę sprawę" – podkreślił marszałek Senatu Tomasz Grodzki pytany o to, kiedy izba zajmie się sprawą wyrażenia zgody na powołanie Lidii Staroń na Rzecznika Praw Obywatelskich. Zastrzegł, że raczej nie wydarzy się to na tym posiedzeniu.

