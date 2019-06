"Wielu moich kolegów już podjęło decyzję, że wystartuje do Senatu. Ja jej jeszcze nie podjąłem, ale nie wykluczam tego" - mówi prezydent Sopotu Jacek Karnowski w rozmowie z naszym reporterem Patrykiem Michalskim.

Prezydent Sopotu Jacek Karnowski / Wojciech Olkuśnik / PAP

Jak informowaliśmy, PO i Nowoczesna utworzą wspólny klub parlamentarny przy wsparciu grupy samorządowców.

Nad startowaniem w jesiennych wyborach parlamentarnych zastanawia się prezydent Sopotu Jacek Karnowski: Ważę tą decyzję. To jest bardzo trudna dla mnie decyzja, dlatego, że rok temu z dużym poparciem wygrałem po raz kolejny wybory w Sopocie. Nie wykluczam, bo sytuacja jest naprawdę ekstraordynaryjna, sytuacja jest krytyczna i dlatego być może trzeba poświęcić kapitalną pracę dla swojej społeczności lokalnej - obojętnie, gdzie by to było w Polsce - mówi naszemu dziennikarzowi Karnowski.

Według Jacka Karnowskiego, samorządowcy wystartują w wyborach parlamentarnych tam, gdzie opozycji dotychczas nie udało się zdobyć mandatów.

21 tez samorządowych

4 czerwca w Gdańsku zostało zaprezentowanych 21 tez samorządowych, które w przyszłości mają zostać złożone jako projekty ustaw pod obrady parlamentu.

W deklaracji chodzi przede wszystkim o decentralizację państwa, bo jak czytamy w preambule tego dokumentu, obecnie rola wspólnot lokalnych jest ograniczana. Głównym postulatem jest wzmocnienie samorządów i nadanie im pełnej samodzielności.

Kolejnymi pomysłami są przekształcenie Senatu w Izbę Samorządową, likwidacja urzędu wojewody, zniesienie ograniczenia kadencyjności wójtów, burmistrzów i prezydentów, bo obecnie mogą pełnić tę funkcję przez 2 kadencje.

Samorządowcy proponują też odpolitycznienie mediów publicznych, walkę ze smogiem czy zwiększenie nakładów na edukację i kulturę.

Jak zadeklarował prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, Samorządna Rzeczpospolita w jesiennych wyborach będzie wspierać Koalicję Europejską.