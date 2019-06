Platforma Obywatelska i Nowoczesna utworzą wspólny klub parlamentarny - oficjalnie zapowiedział to w trakcie wspólnego posiedzenia rad krajowych obu ugrupowań lider Platformy Grzegorz Schetyna. "Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli" - ogłosił. Odnosząc się do przegranych dla Koalicji Europejskiej wyborów do Parlamentu Europejskiego, przyznał, że "to dla nas chwila próby", i równocześnie podkreślił: "Dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, (…) nie da się nas pokonać".

Szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna podczas wspólnego posiedzenia rad krajowych PO i Nowoczesnej w Warszawie / Wojciech Olkuśnik / PAP

W przeprowadzonych w Polsce 26 maja wyborach europejskich Koalicja Europejska zdobyła, przypomnijmy, 38,47 procent głosów i 22 mandaty. Znacznie lepszy wynik uzyskało Prawo i Sprawiedliwość: 45,38 procent głosów i 27 mandatów (spośród których jeden - wywalczony przez posła PiS Dominika Tarczyńskiego - zostanie przez niego objęty dopiero po ewentualnym wyjściu Wielkiej Brytanii z UE).

Komentując te wyborcze rozstrzygnięcia Grzegorz Schetyna przyznał, że "nie są takie, jak byśmy chcieli, to jest jasne".

Jedni mówią, że prawie 40 procent to jednak dużo, inni załamują ręce i biadolą, że to zbyt mało (...). Trzeba patrzeć naprzód, to jest ten czas i o wiele ważniejsze od tych liczb jest to, jak my się dzisiaj zachowamy: czy będziemy razem, czy damy się rozbić, czy opuścimy głowy, czy podniesiemy je wysoko, czy się poddamy, czy zmobilizujemy, czy stać nas na to, żeby znowu zakasać rękawy i wziąć się ostro do pracy, czy będziemy narzekać i zagadamy się na śmierć (...) To dla nas chwila próby - podkreślał lider Platformy.

To jest czas, kiedy poznaje się ludzi, to jest czas, kiedy trzeba pokazać charakter. Dopóki stoimy ramię przy ramieniu, dopóki nie rozejdziemy się każdy w swoją stronę, dopóki to, o co walczymy, nie przestaje być dla nas ważne - nie da się nas pokonać - zaznaczył.

"Jeszcze w czerwcu wyruszamy w Polskę"...

Jak mówił, opozycja nie zmienia zdania: Nadal żądamy, żeby prawo było jednakowe dla wszystkich, chcemy praworządności i uczciwości.

Zapowiedział również, że "jeszcze w czerwcu wyruszamy w Polskę".

Będziemy docierać do gmin i powiatów. Odwiedzimy je ja i inni liderzy koalicji, każdy okręg wybroczy w Polsce. Będziemy słuchać Polaków. Pojedziemy przede wszystkim w te miejsca, gdzie ludzie nam nie zaufali. Z szacunkiem wysłuchamy ich zdania i będziemy przekonywać. Nie ma w Polsce człowieka, z którym nie warto porozmawiać. Na nikogo nie wolno się obrażać, nikogo nie wolno lekceważyć. Jeżeli kogoś nie przekonaliśmy, to znaczy, że to my musimy się bardziej postarać - podkreślał Schetyna.

Najważniejsze wybory już niedługo - stwierdził również, odnosząc się do jesiennych wyborów do Sejmu i Senatu, po czym zapewnił: Będziemy do nich gotowi. Jeszcze bardziej przygotowani niż do tych majowych. Chcę jasno powiedzieć tu i teraz: wnioski polityczne i organizacyjne potrafimy wyciągnąć. Przed nami dużo pracy i zaczynamy już dzisiaj. Bo nie ma czasu do stracenia. Bo nie ma na co się i na kogo oglądać.

Zaznaczył, że to "my musimy te wybory wygrać, bo nikt za nas tego nie zrobi": My zjednoczona opozycja, my ludzie dobrej woli, my Koalicja Obywatelska, Europejska i samorządowa.

Nie zmarnujemy ani jednego dnia na załamywanie rąk i na narzekaniu. Nasza determinacja nie zmaleje, tylko wielokrotnie wzrośnie. Ani przez moment nie przestaniemy walczyć, ani przez moment nie zwątpimy w Polaków. Ani przez moment nie przestaniemy myśleć o zwycięstwie i pracować, by na nie zasłużyć - zapewniał lider PO.

...a "program koalicji przedstawimy w sierpniu"

Poinformował, że organizuje "nowy sztab i profesjonalne zaplecze".

W nowym sztabie znajdą się wybitni fachowcy, ludzie i energetyczni, i profesjonalni. Będzie tam m.in Krzysztof Brejza, Adam Szłapka, zapraszam także Jacka Karnowskiego. Będziemy tam wszyscy - mówił.

Jak relacjonował: Analizujemy dane, które są dostępne, i zlecamy następne badania, tworzymy nowe zespoły i efektywną strukturę.

Ponadto ogłosił: Potrzebujemy zmiany pokoleniowej. To będą wybory, w których wystawimy szeroką reprezentację młodych ludzi. Niezbędna nam jest ich energia. Najwyższy czas, żeby wzięli odpowiedzialność za swoją własną przyszłość.

W wyniku naszych czerwcowych, lipcowych spotkań w całej Polsce powstanie program koalicji, przedstawimy go w sierpniu. Zamieścimy w nim to, co usłyszymy od Polek i Polaków. Zrobimy to, czego oni pragną. Tak, jak ludzie oczekują, napiszemy kompleksowy program naprawy państwa - a jest co naprawiać - oświadczył następnie Schetyna.

Platforma i Nowoczesna we wspólnym klubie. "Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli"

Dalej zaś oficjalnie ogłosił, że Platforma i Nowoczesna połączą siły w parlamencie.

Z Radą Krajową Nowoczesnej postanowiliśmy utworzyć wspólny klub parlamentarny i zacieśnić współpracę naszych struktur - powiedział.

Zbieramy wszystkich ludzi dobrej woli. Będzie nas więcej, a nie mniej. Z tej drogi nie ma odwrotu: tylko w jedności jest siła - podkreślił Grzegorz Schetyna.