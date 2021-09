Koniec problemów z obsadą zespołów medycznych w Białymstoku. W ostatnim konkursie umowy z Wojewódzką Stacją Pogotowia Ratunkowego zawarło około 90 ratowników.

Zdjęcie ilustracyjne / Piotr Bułakowski / RMF FM

Reporter RMF FM Piotr Bułakowski informuje, że nie oznacza to jednak końca sporu. Jak usłyszał od ratowników, gdy stacja otrzyma nowy, wyższy kontrakt na karetki - wrócą negocjacje dotyczące zarobków. Już teraz grafik dyżurów ma być elastyczny i wygodny dla ratowników.

Przypomnijmy, z końcem sierpnia umowy wypowiedziało 120 osób. We wrześniu udało się przyjąć 30, ale to i tak było za mało i część karetek miała niepełną obsadę.

Z początkiem października wszystko ma już wrócić do normy.

Nowa wycena pracy "dobokaretki"

Od 1 października wzrosną wyceny tzw. dobokaretek. W karetce specjalistycznej wzrost będzie o ponad 1400 złotych, w karetce podstawowej o ponad 1000 złotych.

W systemie państwowego ratownictwa medycznego działają w Polsce dwa zespoły - jest to zespół tzw. S, czyli specjalistyczny, i zespół P, czyli podstawowy.

Do tej pory stawka na karetkę S, czyli specjalistyczną, wynosiła 4157 złotych, od 1 października chcemy, aby ta wycena wynosiła 5583 złotych, czyli wzrost o ponad 1400 złotych. Jeżeli spojrzymy na karetkę P, czyli podstawową, ta wycena dobokaretki do tej pory była 3152 złotych, chcemy, żeby od 1 października to wynosiło 4187 złotych, czyli widzimy, że na karetce S wzrost będzie o ponad 1400 złotych, na karetce P o ponad 1000 złotych - poinformował wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, przedstawiając szczegóły nowych regulacji w tej sprawie.

Myślę, że te nowe wyceny w tej chwili, które trafią do pracodawców, spowodują, że polskie ratownictwo medyczne będzie pracowało już bez zakłóceń - dodał.

Wcześniej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował też, że przygotowane regulacje w tej sprawie, które zostały skonsultowane i uzgodnione z premierem Mateuszem Morawieckim, oznaczają, że "realnie do systemu ratownictwa medycznego w tym roku trafi dodatkowe 60 mln zł".