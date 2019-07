Prezes UOKiK nałożył ponad 2,7 mln zł kary na firmę VGET Polska - poinformował we wtorek w komunikacie Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Spółka organizowała pokazy handlowe i wprowadzała konsumentów w błąd.

Urząd wskazał, że to już kolejna decyzja w tym roku dotycząca sprzedaży w trakcie prezentacji.



Prezes UOKiK wszczął postępowanie przeciwko VGET w lutym 2019 r. Podstawą do zajęcia się tą sprawą były doniesienia prasowe oraz skarga Miejskiego Rzecznika Konsumentów w Suwałkach. Aby wyjaśnić sprawę, pracownicy UOKiK wcielili się w rolę tajemniczych klientów i wzięli udział w jednej z organizowanych przez firmę prezentacji.



W trakcie kontroli UOKiK ustalił, że firma zapraszała konsumentów telefonicznie na bezpłatne badania w ramach "Akademii Zdrowia" albo akcji "Zdrowa Polska". Nie ujawniała handlowego charakteru pokazów. W trakcie prezentacji uczestnicy byli badani przy użyciu urządzenia AM Scan, a przedstawiciele firmy interpretowali wyniki tych badań i diagnozowali choroby. Później namawiali do zakupu produktów, takich jak VitronMed czy VitronMagnetic, które miały pomóc w pozbyciu się rzekomych dolegliwości.

Jednak AM Scan nie jest wyrobem medycznym do oceny stanu zdrowia, a oferowane urządzenia nie leczą chorób. Urząd stwierdził więc, że konsumenci byli wprowadzani w błąd, a informacja o chorobach mogła wpływać na decyzję o zakupie.



Na pokazy handlowe organizowane pod pozorem bezpłatnych badań przychodzą często osoby starsze. Łatwo takich ludzi przestraszyć złym stanem zdrowia i namówić do zakupu drogich produktów, które rzekomo miałyby im pomóc - mówi cytowany w komunikacie prezes UOKiK Marek Niechciał.



Ponadto, prowadzący pokazy zachęcali do zakupu w ramach "promocji". Urząd ustalił jednak, że sprzedaż następowała w ramach standardowej oferty spółki, a informacja o rzekomej "promocji" miała jedynie zachęcić konsumentów do zakupu w trakcie prezentacji - podkreślono w komunikacie.



UOKiK nałożył na firmę VGET Polska karę w wysokości ponad 2,7 mln zł. Firma musi zaniechać stosowania nieuczciwych praktyk. W tym zakresie prezes UOKiK nadał rygor natychmiastowej wykonalności. Urząd uznał też, że przedsiębiorca musi listem poleconym poinformować o decyzji wszystkich klientów, z którymi zawarł umowy między 1 stycznia 2017 r. a 24 czerwca 2019 r.

Jedna z wyższych kar w historii

W opinii Niechciała to bardzo ważna decyzja i jedna z wyższych w historii UOKiK kar nałożonych na firmę organizującą pokazy handlowe. Mam nadzieję, że stanie się ona przestrogą dla innych firm i sprawi, że praktyki wprowadzania w błąd podczas pokazów zaczną znikać z rynku. Wywieranie presji na konsumentach i straszenie ich złym stanem zdrowia jest nie tylko niezgodne z prawem, ale również niemoralne - dodał prezes UOKiK.



To już kolejna decyzja dotycząca pokazów handlowych w ostatnich miesiącach. W maju UOKiK ukarał firmy Vitaldream oraz R.A.M. Polska, które sprzedawały Aplikator Pola Magnetycznego, a w grudniu 2018 zapadła decyzja w sprawie firmy ACS Medica.