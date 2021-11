​Czas, w którym przed 103 laty odzyskiwaliśmy niepodległość nie był czasem łatwym ani danym gdzieś z boku czy z góry, to był czas trudnej walki - mówił w przeddzień Święta Niepodległości na placu marszałka Józefa Piłsudskiego wicepremier, prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Gromadzimy się jak co roku w przeddzień święta narodowego, w przeddzień dnia, który został uznany za początek drugiej polskiej niepodległości, za początek II RP - mówił wicepremier.

Czas, w którym przed 103 laty odzyskiwaliśmy niepodległość nie był czasem łatwym ani danym gdzieś z boku czy z góry, to był czas walki trudnej, skomplikowanej. Zaczynało się wszystko od momentu, w którym to, co można było określić jako ziemie polskie pod polską władzą, to było naprawdę niewiele - dodał prezes PiS.

Podkreślał, że przed pokoleniami Polaków wówczas stały podstawowe pytania o kształt, charakter i ustrój przyszłego państwa.

Dziś stoimy przed ogromnymi wyzwaniami. Jest tak, że wielu nie chce zaakceptować naszej podmiotowości i perspektywy naszego rozwoju - mówił. Musimy zwyciężyć i nie tylko zachować naszą wolność, ale zachować także naszą perspektywę budowania silnej Polski - jest to naszym obowiązkiem i jest to możliwe - podkreślał.



Jestem przekonany, że miliony polskich patriotów pójdzie drogą zwycięstwa, drogą silnej Polski, a wtedy z całą pewnością zwyciężymy - choć będzie to trudne. To zależy od nas - zaznaczył prezes PiS.