​Prezes Trybunału Konstytucyjnego Julia Przyłębska opublikowała w końcu swoje oświadczenie majątkowe. Wynika z niego, że posiada duży dom z basenem oraz oszczędności w dwóch walutach.

Julia Przyłębska / Radek Pietruszka / PAP

W 2016 roku Sejm uchwalił ustawę o statusie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z których sędziowie są zobowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym. W zeszłym roku o utajnienie tych dokumentów wniosło jednak pięciu sędziów TK i do ich wniosku przychyliła się prezes TK Julia Przyłębska.

Jak podała "Gazeta Wyborcza", Przyłębska złożyła podobny wniosek do I prezes Sądu Najwyższego Małgorzaty Manowskiej. W poprzednich latach nie wnosiła o utajnienie swojego oświadczenia majątkowego. Według "GW", prezes TK miała kupić dom pod Warszawą, a jednocześnie dalej korzystać z mieszkania służbowego, za które płacił Trybunał.

Przyłębska krytykowała publikacje i w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" przekonywała, że nie wszystkie "szczegóły związane z prywatną transakcją zakupu nieruchomości mają być jawne". Nie chodzi o ujawnianie tego, gdzie mieszka sędzia - mówiła, pomijając, że do oświadczeń nie wpisuje się adresów. Twierdziła, że trwają na nią "ataki".

Do ujawnienia oświadczeń majątkowych sędziów TK zachęcał także minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro.

Julia Przyłębska ujawnia majątek

Wczoraj TK opublikował oświadczenia 10 sędziów , w tym właśnie prezes Julii Przyłębskiej. W komunikacie prezes Trybunału napisała, że zrobiła to to m.in. by zapobiec "dalszym oszczerstwom".

Z oświadczenia wynika, że Julia Przyłębska ma dom o powierzchni ponad 256 metrów kwadratowych. Podkreśla, że łączna powierzchnia budynku wynosi 308 mkw., gdyż ma także garaż o powierzchni ponad 51 mkw.

Na działce znajduje się basen oraz domek techniczny, w którym znajduje się oprzyrządowanie basenowe i pomieszczenie gospodarcze, o łącznej powierzchni 18 mkw - informuje Julia Przyłębska w swoim oświadczeniu majątkowym.

Cała działka, na której stoi dom, ma 2001 metrów kwadratowych.

Z oświadczenia wynika, że Julia Przyłębska ma także zaciągnięty kredyt na zakup domu w wysokości 237 tys. zł. To już jednak reszta - łączny kredyt na zakup domu wynosił 1,1 mln zł. Środki na niego pochodziły ze sprzedaży pierwszego domu prezes TK - tłumaczy. Przyłębska ma także dwa kredyty konsumpcyjne na 25 i 30 tys. zł.

Prezes TK ma także oszczędności w gotówce. Chodzi o 250 tys. zł i 25 tys. euro. Julia Przyłębska posiada także skodę fabię z 2015 roku.

"Polityka": Przyłębska korzysta z mieszkania służbowego

"Polityka" sprawdziła także podawane przez "GW" plotki, że Przyłębska korzysta z mieszkania przy alei Szucha, opłacanego przez TK. Trybunał przekazał, że zgodnie z ustawą "sędziemu Trybunału stale zamieszkałemu poza Warszawą przysługuje bezpłatne zakwaterowanie w Warszawie oraz zwrot kosztów przejazdu i dodatek z tytułu rozłąki z rodziną". Średni koszt najmu mieszkań dziewięciu sędziów wyniósł ok. 4,5 tys. zł.

(TK) nie chce podać, ile wydaje na lokum prezeski, a podobno za mieszkanie w reprezentacyjnej kamienicy tuż obok TK płaci się więcej niż 4,5 tys. zł - napisała dziennikarka "Polityki".

Tygodnik wskazuje, że Przyłębska posiada dom pod Warszawą zaledwie 25 km od siedziby Trybunału. Według niektórych komentujących korzystanie w takiej sytuacji z mieszkania służbowego jest "trochę nieprzyzwoite".