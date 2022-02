"Czy jesteście gotowi na Nowy Ład w swoim życiu? Nie, nie ten, o którym myślicie, mamy dla Was inną propozycję!" - tymi słowami Będzin (woj. śląskie) zachęca do... skorzystania z pomocy w organizacji zaręczyn na terenie miasta. Oferta dotyczy tylko mieszkańców Będzina, choć urząd zachęca do kontaktu również osoby spoza miasta.

REKLAMA