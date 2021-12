Wielka miłość w rządzie Morawieckiego! - donosi "Super Express" i dodaje, że doszło do zaręczyn wiceministra finansów Piotra Patkowskiego z wiceminister rozwoju i technologii Olgą Semeniuk.

Piotr Patkowski i Olga Semeniuk / Mateusz Marek, Wojtek Jargiło / PAP

Wiceminister Piotr Patkowski opowiedział tabloidowi o początkach znajomości z wiceminister rozwoju i technologii Olgą Semeniuk.



Poznałem się z Olgą w KPRM. Najpierw byłem doradcą w gabinecie politycznym premiera, a później pracowałem w Centrum Analiz Strategicznych w KPRM. Olga z kolei była wtedy najbliższą współpracowniczką ministra Michała Dworczyka, a później została wiceministrem rozwoju - czytamy.

Piotr Patkowski zdradził, że są parą od roku, a do oświadczyn doszło niedawno.



Patkowski zdobył się też na wyznanie, że Olga Semeniuk to "miłość jego życia" i ceni ją za "osobowość, charakter, mądrość, intelekt, ale przede wszystkim za to, że jest dobrym człowiekiem".

Pytany o datę ślubu wyznał, że na razie nie śpieszą się z pójściem do ołtarza. Ślubu raczej nie planujemy na 2022 rok, ale zobaczymy, jak będzie - powiedział "Super Expressowi".