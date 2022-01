Antoni Gucwiński - wieloletni dyrektor wrocławskiego zoo i gospodarz kultowego programu "Z kamerą wśród zwierząt" - zostanie pochowany w piątek na Cmentarzu Osobowickim we Wrocławiu. Gucwiński zmarł 8 grudnia w wieku 89 lat. Pierwotnie jego pogrzeb miał się odbyć 17 grudnia, ale na prośbę rodziny został przesunięty.

Antoni Gucwiński i jego żona Hanna / Adam Hawałej / PAP

Nową datę uroczystości pogrzebowych Antoniego Gucwińskiego przekazał rzecznik wrocławskiego magistratu Arkadiusz Filipowski. Jak zapowiedział, msza św. odbędzie się w Katedrze Wrocławskiej o godzinie 10.30, zaś pogrzeb na Cmentarzu Osobowickim o godzinie 12.40. Antoni Gucwiński spocznie w Alei Zasłużonych.

Antoni Gucwiński - wieloletni dyrektor wrocławskiego ogrodu zoologicznego i popularyzator przyrody zmarł 8 grudnia w wieku 89 lat. Z żoną Hanną Gucwińską prowadził znany program "Z kamerą wśród zwierząt".



Jak wyglądała kariera Antoniego Gucwińskiego?

Antoni Gucwiński był doktorem nauk weterynaryjnych, inżynierem zootechnikiem i dyrektorem Ogrodu Zoologicznego we Wrocławiu w latach 1966-2006. Popularyzował wiedzę o przyrodzie, współtworząc i prowadząc z żoną Hanną Gucwińską program telewizyjny "Z kamerą wśród zwierząt". W latach 90. tworzył i prowadził również program "Znajomi z ZOO".

Antoni Gucwiński opublikował ponad 100 artykułów naukowych i popularnonaukowych oraz 18 książek. W roku 2001 otrzymał doktorat honoris causa przyznany przez Akademię Rolniczą we Wrocławiu. W 2003 r. otrzymał Order Uśmiechu.

Odszedł z zoo w atmosferze skandalu

W 1989 r. Gucwiński bez powodzenia startował w wyborach do Senatu z ramienia PZPR. W 2004 r. kandydował do Europarlamentu z listy SLD-UP w okręgu dolnośląsko-opolskim, ale nie zdobył mandatu. W 2005 r. kandydował do Sejmu z listy PSL, ale nie został posłem.



W 2006 r. Gucwiński odszedł z funkcji dyrektora wrocławskiego ogrodu zoologicznego w atmosferze skandalu. Został oskarżony o znęcanie się nad niedźwiedziem brunatnym Mago.

Fundacja Viva zarzuciła Gucwińskiemu w prywatnym akcie oskarżenia, że "długotrwale przetrzymywał" Mago w bunkrze, bez światła, wybiegu i możliwości przebywania w naturalnych dla niedźwiedzia pozycjach oraz, że nie dołożył starań, aby te warunki poprawić.

W 2011 r. sąd uznał Gucwińskiego za winnego znęcania się nad zwierzęciem - odstąpił jednak od wymierzenia kary. Gucwiński musiał zapłacić tylko 1000 złotych na konto Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami.