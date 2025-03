Nowy projekt ustawy o odpolitycznieniu Spółek Skarbu Państwa jest już gotowy. Przeszedł kilka zmian i zostanie złożony w Sejmie na nadchodzącym posiedzeniu, jednak w koalicji nie ma większości dla tego pomysłu - ustalił dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Polska 2050 szuka poparcia dla przepisów, jednak część koalicjantów uważa, że ustawa jest wyłącznie "wyborczą wrzutką".

Warszawa, 27.07.2023. Briefing prasowy Polski 2050 pt. "Dosc zlodziejstwa i kolesiostwa. Spolki Skarbu Panstwa przestana byc politycznym lupem" / Fot. Paweł Wodzyński / East News

Jakie regulacje znalazły się w nowym projekcie?

Prace nad ustawą o odpolitycznieniu Spółek Skarbu Państwa się opóźniły. Pierwotnie projekt miał zostać złożony w Sejmie pod koniec lutego. Autorzy zmienili kilka przepisów - znalazły się one w pierwszej wersji, która utknęła w komisji po tym, gdy zabrakło dla niej poparcia wśród polityków m.in. Koalicji Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego czy Prawa i Sprawiedliwości.

W nowej ustawie mają znaleźć się wyłącznie te przepisy, które nie budziły wątpliwości w trakcie dyskusji połączonych komisji: do spraw energii, klimatu i aktywów państwowych i gospodarki i rozwoju, które zajmowały się pierwszą wersją projektu. To m.in. niezależność - osoba zasiadająca w SSP nie może: należeć do partii politycznej, w ciągu pięciu lat przed powołaniem na stanowisko wykonywać mandatu posła, senatora, europosła lub radnego, a także w ciągu ostatnich pięciu lat w jakikolwiek sposób (umowa o pracę, umowa zlecenie czy umowa o dzieło) być związana z partią polityczną.

Jednocześnie autorzy projektu rezygnują z pomysłu powoływania "Komitetu Dobrego Zarządzania", który znalazł się w pierwotnej wersji. Członkowie tego komitetu mieli być powoływani przez rząd na pięcioletnią kadencję. Całe gremium miało składać się wyłącznie z ekspertów.

Nowy projekt bez szans na większość?

Według informacji RMF FM kolejny projekt także ma marne szanse na uzyskanie większości w Sejmie. W rozmowach kuluarowych niemal wszyscy nasi koalicjanci powiedzieli, że mamy spadać na drzewo. Oni nam bombardują ten projekt - mówi wprost jeden z polityków Polski 2050.

Posłowie Platformy Obywatelskiej, którzy chcą zachować anonimowość, podkreślają, że decyzja Polski 2050 jest jedynie na użytek kampanii wyborczej.

To jest tylko opowieść o tym, że oni chcą, a "zła Platforma" nie pozwala. Jaki sens ma w kampanii kolejna przegrana bitwa? To jest zabójcze dla Szymona Hołowni - uważa jeden z polityków PO.

Przeciwni ustawie są też politycy Polskiego Stronnictw Ludowego. Jedynym koalicjantem, który jest za przyjęciem przepisów, jest Lewica, która dawała zielone światło już pierwszemu projektowi ustawy.