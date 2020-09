Strażacy uratowali dwa jelenie, które zapadły się na bagnach w pobliżu miejscowości Całowanie (pow. otwocki) - poinformował zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Maciej Aptacy. Zwierzęta wyciągnięto przy pomocy ciągnika.

Łącznie 16 strażaków-ratowników brało udział w akcji wydobycia dwóch jeleni, które zapadły się na terenie bagiennym w pobliżu miejscowości Całowanie w powiecie otwockim. W chwili dotarcia na miejsce strażaków zwierzęta były zanurzone w bagnie na głębokości ok. 80 cm.

Aby dotrzeć do jeleni strażacy z Państwowej Straży Pożarnej w Otwocku razem ze swoimi kolegami z ochotniczych straży pożarnych musieli pieszo pokonać około półtora kilometra. Następnie zwierzęta zostały wyciągnięte przy pomocy ciągnika i pasów transportowych.



Zwierzęta po uwolnieniu z pasów transportowych oddaliły się do lasu. Były w dobrej kondycji i miały siłę na to, żeby uciec - powiedział zastępca dowódcy Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Otwocku mł. bryg. Maciej Aptacy.