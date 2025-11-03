​Utrudnienia w rejonie polsko-niemieckich przejść granicznych. Powodem wzmożony ruch wracających do pracy po weekendzie Wszystkich Świętych.

Korek samochodowy (zdjęcie poglądowe) / Shutterstock

Jak informuje reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat, na A2 w Świecku korek ma już prawie pięć kilometrów. Sięga od polsko-niemieckiej granicy do Miejsca Obsługi Podróżujących Gnilec (MOP).

Dyżurny drogowców przekazał RMF FM, że sytuacja w ciągu dnia może się zmieniać. Ale największego natężenia ruchu należy spodziewać się po południu - stwierdził.

Utrudnienia występują również w lubuskiej Olszynie i na autostradzie w Jędrzychowicach na Dolnym Śląsku. Tam zakorkowany jest węzeł Zgorzelec, zaś przejazd trasą między granicą a MOP Żarska Wieś Zachód, który liczy 9 km, może zająć nawet godzinę.