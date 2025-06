Prawie trzydzieści trzy tysiące nauczycieli w całej Polsce zostało przeszkolonych przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, jak uczyć o zasadach pierwszej pomocy. To jest część Programu Edukacyjnego „Ratujemy i Uczymy Ratować".

Zajęcia z pierwszej pomocy organizowane przez WOŚP / WOŚP / Materiały prasowe

Reporter RMF FM Michał Dobrołowicz odwiedził Szkołę Podstawową numer 307 w Warszawie. Nauczycielka klasy 1B Urszula Skórska-Bingoraj opisuje w rozmowie z naszym dziennikarzem, że w czasie lekcji dla uczniów pierwszych klas ważnym elementem jest papierowa makieta telefonu komórkowego.

W naszej szkole są dwie osoby, nauczyciele, którzy przeszli szkolenie i uczą dzieci podstaw pierwszej pomocy. Mamy do pomocy przewodniki, książki, dzieci robią telefony z papieru. Jest to opracowane, żeby to było atrakcyjne, ciekawe i żeby pozwalało zapamiętać oraz utrwalać nowe umiejętności - opisuje.

Telefony z papieru są bardzo przydatne, bo gdy ćwiczymy, jak zapamiętać numer 112, pamięć ruchu jest najlepsza. Dzieci wyciskają numery, uczą się formułki i dzięki temu mam nadzieję, że świetnie sobie poradzą i wezwą pomoc, gdy ktoś będzie tego potrzebował. Widzę, że dużo frajdy uczniom daje układanie innych osób w pozycji bezpiecznej, potem trenują to w domu, układają rodziców. Pięć minut mija, oni potrafią swojego tatę ułożyć w pozycji bezpiecznej, to jest dla nich budujące - dodaje Urszula Skórska-Bingoraj.

Uczniowie klasy 1B Szkoły Podstawowej numer 307 w Warszawie potwierdzają w rozmowie z naszym reporterem, że numer 112 mają w pamięci. Tekturowe telefony były najlepsze i bardzo ładne, z serduszkiem Wielkiej Orkiestry. Zapamiętaliśmy ten numer w taki sposób, że mamy jedne usta, jeden nos i dwoje oczu. 112. Jeden, jeden, dwa. Wiemy, co robić. "Jeden, jeden, dwa. Znasz go ty, znam go ja", my znaleźliśmy taki wierszyk. W czasie lekcji z pierwszej pomocy zaskoczyło nas, że będziemy robić sztuczne oddychanie, resuscytację krążeniowo-oddechową. Wiemy, że trzeba mocno dociskać klatkę piersiową dłońmi - relacjonują nam uczniowie.

19 lat programu

Michał Dobrołowicz w Szkole Podstawowej nr 307 w Warszawie / Michał Dobrołowicz / RMF FM

Program Edukacyjny "Ratujemy i Uczymy Ratować" działa od 2006 roku. Właśnie dzięki niemu nauczyciele w całej Polsce poznają zasady udzielania pierwszej pomocy, a następnie edukują z tego zakresu swoich podopiecznych (uczniów klas I-III). Dzięki zajęciom dzieci nabierają pewności co do swoich umiejętności i śmielej podejmują działania ratujące życie - to przekłada się na tempo udzielania pomocy i zwiększenie realnych szans na powrót do zdrowia poszkodowanego.

Każde ze szkoleń RUR to kilka godzin zajęć teoretycznych i praktycznych, w trakcie których poruszane są tematy związane z udzielaniem pierwszej pomocy - od sprawdzania przytomności i oddechu, przez wzywanie pomocy, ułożenie poszkodowanego w pozycji bocznej, po resuscytację krążeniowo-oddechową i łańcuch przeżycia.

Każda szkoła biorąca udział w szkoleniu otrzymuje bezpłatnie materiały dydaktyczne, które później będą wykorzystywane na lekcjach - fantomy, podręczniki dla uczniów, tablice edukacyjne oraz tekturowe telefony. Szkolenia prowadzą instruktorzy Fundacji WOŚP z uprawnieniami American Heart Association. Dotychczas na realizację Programu RUR Fundacja WOŚP przeznaczyła prawie 20 milionów złotych.

Do tej pory w ramach programu przeszkolono 32 880 nauczycieli. Ponad 3 miliony (3 018 304) dzieci poznało zasady pierwszej pomocy. Ponad 75 tysięcy fantomów (75 384) przekazano bezpłatnie szkołom.