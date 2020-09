"Z tego co wiem, lider Porozumienia Jarosław Gowin zdecydował, że wróci do rządu" - poinformował poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk. "Natomiast które konkretnie ministerstwo obejmie po rekonstrukcji, to wszystko się rozstrzygnie" - wyjaśnił polityk w TVN24.

Z tego, co wiem Jarosław Gowin zdecydował, że do rządu wróci. Natomiast, które konkretnie ministerstwo obejmie i jak to konkretnie ministerstwo będzie wyglądało po tej rekonstrukcji, po spodziewanym ograniczeniu liczby ministerstw, to wszystko się rozstrzygnie - powiedział poseł Porozumienia Kamil Bortniczuk na antenie TVN24.

Jeżeli nasze zespoły koalicyjne, a przede wszystkim prezesi partii koalicyjnych, zakończą te negocjacje, będą o tym państwa na czele z premierem Mateuszem Morawieckim informować - dodał polityk.

Rekonstrukcja rządu: Rozmowy o podziale kompetencji

Równolegle do politycznych rozmów o rekonstrukcji rządu powstaje nowelizacja ustawy o działach administracji rządowej - dowiedział się reporter RMF FM Patryk Michalski. Władze Prawa i Sprawiedliwości chcą szybkiego podziału kompetencji pomiędzy połączone ministerstwa, żeby uniknąć tygodni dodatkowych napięć między szefami resortów.



Rozmówcy reportera RMF FM nieoficjalnie podkreślają, że szybka nowelizacja ustawy o działach jest konieczna. Przy ostatnich zmianach w rządzie niektórzy ministrowie tygodniami czekali na przystąpienie do pracy. Po wydzieleniu z Ministerstwa Środowiska resortu klimatu nie było wiadomo, jakie konkretnie kompetencje mają ministrowie Michał Woś i Michał Kurtyka. Co ciekawe, według najnowszego scenariusza resorty znowu najprawdopodobniej zostaną połączone.

Woś: To jest prawo kierownictwa politycznego państwa, żeby tak ukształtować rząd, żeby możliwie najskuteczniej realizował program

"Rekonstrukcja jest uzasadniania usprawnieniem procedur, uskutecznieniem działania. Pytamy, jakie są wskaźniki, na jakiej podstawie ktoś wskazuje, że ten czy inny resort działa mnie efektywnie niżby mógł" - mówił w poniedziałek w Popołudniowej rozmowie w RMF FM minister środowiska Michał Woś, pytany o rekonstrukcję rządu.

"To jest prawo kierownictwa politycznego państwa, żeby tak ukształtować rząd, żeby możliwie najskuteczniej realizował program. To jest zawsze zrozumiałe" - dodał, odnosząc się do możliwego połączenia resortów środowiska i klimatu - ten ostatni utworzono przy okazji poprzedniej rekonstrukcji rządu.