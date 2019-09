Janusz Wojciechowski - kandydat polskiego rządu na komisarza do spraw rolnictwa zwrócił się z prośbą o spotkanie z delegacją eurodeputowanych PO i PSL – dowiedziała się nasza dziennikarka w Brukseli Katarzyna Szymańska -Borginon.

/ RMF FM / Archiwum RMF FM

Andrzej Halicki, szef delegacji PO-PSL poinformował, że odpowiedź jest pozytywna.

Spotkanie ma się odbyć we wtorek w Strasburgu przy okazji posiedzenia plenarnego Parlamentu Europejskiego.

OLAF nie zakończy na czas dochodzenia i nie przekaże dokumentów ws. Wojciechowskiego Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) nie zamierza kończyć postępowania wobec Janusza Wojciechowskiego przed jego przesłuchaniem, które według wstępnych ustaleń ma się odbyć 7 października. Chodzi o trwające dochodzenie w sprawie rozliczeń kosztów podróży polskiego kandydata... czytaj więcej

Halicki pytany o to, czego ma dotyczyć spotkanie, stwierdził, że jeśli jest prośba o spotkanie, to chyba nie tylko po to, by Wojciechowski przedstawił swój punkt widzenia na wspólną politykę rolną, ale również po to, by rozwiał wątpliwości, które się pojawiają wokół jego osoby. Chodzi o prowadzone przez OLAF, czyli Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych, dochodzenie w sprawie kosztów podróży Wojciechowskiego. Polski kandydat na komisarza twierdzi, że doszło tylko do drobnych omyłek.

Dziś poinformowaliśmy, że (OLAF) nie zamierza kończyć postępowania wobec Janusza Wojciechowskiego przed jego przesłuchaniem, które według wstępnych ustaleń ma się odbyć 7 października. O zakończenie na czas dochodzeń wobec kandydatów na komisarzy miała prosić OLAF przyszła szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.