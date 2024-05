Andrzej Duda zawetował nowelizację ustawy o mniejszościach narodowych i etnicznych, która uznaje język śląski za język regionalny. W serwisie X oprócz dyskusji o tym, ile mandantów zdobędzie PiS na Śląsku w wyborach do Parlamentu Europejskiego, wiele osób zaczęło zastanawiać się nad tym, co w kwestii języka śląskiego uważa prof. Jan Miodek. Okazuje się, że autorytet w dziedzinie językoznawstwa już kiedyś jednoznacznie wypowiedział się na ten temat.

Prezydent Andrzej Duda, prof. Jan Miodek / PAP/Leszek Szymański/Jakub Kaczmarczyk / PAP

Prezydent posiłkując się dostępnymi w sferze publicznej opiniami ekspertów, zwłaszcza językoznawców, wśród których przeważa stanowisko, że gwary śląskie są gwarami języka polskiego, a dialekt śląski, na który się one składają, jest takim samym dialektem języka polskiego, jak np. dialekt małopolski, wielkopolski i mazowiecki, uznał, że nie została spełniona przesłanka prawna wynikająca z art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 6 stycznia 2005 r. o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku regionalnym, umożliwiająca uzyskanie przez etnolekt śląski statusu języka regionalnego - podała Kancelaria Prezydenta RP w uzasadnieniu decyzji Andrzeja Dudy.

Prezydenckie weto spotkało się jednak w większości z nieprzychylnymi opiniami. Powiedziałbym po śląsku, Panie Prezydencie, co myślę o Pańskim wecie, ale publicznie nie wypada - napisał premier Donald Tusk. Marszałek Sejmu Szymon Hołownia napisał natomiast, że różnorodność to siła Polski, nie zagrożenie dla niej. Przykro, że Pan tego nie rozumie, Panie Prezydencie.

Internauci szybko znaleźli jednak archiwalne nagranie jednego z programów prof. Jana Miodka, który obok prof. Jerzego Bralczyka stanowi niekwestionowany autorytet w dziedzinie języka. Okazuje się, że profesor nauk humanistycznych i gramatyk normatywny bezsprzecznie potwierdza, że język śląski to archaiczna odmiana języka polskiego.

Jest to odmiana dialektalna języka polskiego. Bardzo charakterystyczna, bardzo wyrazista, można by powiedzieć, że ze wszystkich dialektów polskich najlepiej słyszana i to jeszcze na ulicach wielkich miast, typu Katowice, Chorzów czy Ruda Śląska. Ale powtarzam to już za klasykami polskiego językoznawstwa: nie ma ani jednej cechy strukturalnej, która różniłaby dialekt śląski od dialektu wielkopolskiego czy dialektu małopolskiego, więc gdybym miał powiedzieć, że to jest odrębny język, śląski, to tak, jakbym miał powiedzieć, że dwa razy dwa jest czasem pięć - mówił w swoim programie prof. Jan Miodek.

Jest to archaiczna, bardzo archaiczna, regionalna, odmiana języka polskiego - dodał.