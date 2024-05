Jego zdaniem język śląski nie ma nic wspólnego z wojną hybrydową. Prezydent zajmuje się tym, żeby sypać piach w tryby rządowi - oświadczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Kierwiński powiedział też, że arytmetyka sejmowa wskazuje na to, że trudno będzie odrzucić prezydenckie weto. Stąd jego słowa o tym, że trzeba poczekać 14 miesięcy do końca kadencji prezydenta Dudy.

Kierwiński o eurowyborach: Będziemy walczyć o każdy głos

Czy PO wyprzedzi w końcu PiS? Chcielibyśmy, żeby te wybory zakończyły się sukcesem Koalicji Obywatelskiej. Jest na to szansa - oświadczył startujący w wyborach do Parlamentu Europejskiego polityk. Będziemy walczyć o każdy głos - zadeklarował.

Kierwiński o taśmach Mraza i roli Kaczyńskiego: Tylko dziecko może uwierzyć w to, że nie wiedział, co dzieje się w Funduszu Sprawiedliwości

To, co widzimy na tych taśmach, to jest obraz degrengolady obozu władzy (PiS - red.) i złodziejstwa - tak Kierwiński mówił o taśmach Tomasza Mraza, które trafiły do mediów. To kilkadziesiąt nagrań, które zarejestrował były dyrektor Departamentu Funduszu Sprawiedliwości w Ministerstwie Sprawiedliwości.

Po ich publikacji prokurator generalny Adam Bodnar przekazał do marszałka Sejmu wniosek o uchylenie immunitetu posłowi PiS Michałowi Wosiowi. Podstawą wniosku są ustalenia prokuratury dotyczące nieprawidłowości w wydatkowaniu pieniędzy z Funduszu Sprawiedliwości, m.in. 25 mln zł na zakup Pegasusa.