Sieć autostrad w Polsce może powiększyć się o 2,5 tysiąca kilometrów - i to właściwe z dnia na dzień. Wystarczy przekształcić drogi ekspresowe... w autostrady - taki pomysł ma Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

Zdjęcie ilustracyjne / Bartłomiej Zborowski / PAP

GDDKiA mówi o pomyśle przekształcenia ekspresówek w autostrady albo odwrotnie - zrównaniu autostrad do kategorii ekspresówek.

W pomyśle GDDKiA ma chodzić o ujednolicenie sieci dróg szybkiego ruchu, bo - jak przekonuje Szymon Piechowiak z drogowej dyrekcji - nie ma wielkich różnic w parametrach technicznych między autostradą a ekspresówką: to kwestia szerokości pasa awaryjnego, liczby tzw. MOP-ów i węzłów. Nie bez znaczenia ma być też fakt, że tylko w Polsce mamy zarówno drogi szybkiego ruchu, jak i autostrady, a w ostatnich latach - jeśli coś budujemy - to wyłącznie ekspresówki.

Sieć autostradowa zostanie ukończona, nie widzimy więc sensu, by to rozróżnienie podtrzymywać, wiedząc, że projektowo i technicznie dużych różnic nie ma - mówi Szymon Piechowiak. Pytany natomiast o występującą rozbieżności w dopuszczalnych prędkościach na autostradach i ekspresówkach, odpowiada: Nie definiujemy, czy równalibyśmy do niższego czy wyższego pułapu: 120 czy 140 km/h. A może trzeba spotkać się w środku i wprowadzić ograniczenie do 130 km/h.

W takiej sytuacji konieczna byłaby wielka operacja zmiany numeracji i oznakowania dróg szybkiego ruchu. Co z kwestią opłat za autostrady? Reporter RMF FM komentuje: Łatwiej wprowadzić opłaty i przekonać do nich kierowców, jeśli wszystkie tablice byłyby niebieskie, autostradowe.