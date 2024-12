Prezydent Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu pracy, która wydłuża urlop macierzyński rodzicom wcześniaków i dzieci wymagających hospitalizacji po urodzeniu.

Zdj. ilustracyjne / Jan Graczyński / East News

Nowelizacja wprowadza do systemu prawnego, obok istniejącego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego nową instytucję - uzupełniający urlop macierzyński.

Wydłużony urlop macierzyński będzie przysługiwał rodzicom dzieci urodzonych przed ukończeniem 28. tygodnia ciąży lub tych, które w dniu narodzin ważyły mniej niż 1000 g, w wymiarze w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do 15 tygodni.



Dla rodziców dzieci, które przyszły na świat przed ukończeniem 36. tygodnia ciąży lub urodzonych o czasie, ale wymagających hospitalizacji, urlop wprowadzono w wymiarze tygodnia uzupełniającego urlopu macierzyńskiego za każdy tydzień pobytu dziecka w szpitalu, maksymalnie do ośmiu tygodni.



W przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie przy ustalaniu wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będzie uwzględniana waga dziecka o najniższej masie urodzeniowej oraz okres pobytu w szpitalu dziecka najdłużej hospitalizowanego.



Przepisy precyzują, że dla ustalenia wymiaru uzupełniającego urlopu macierzyńskiego będą się sumowały okresy pobytu dziecka w szpitalu do upływu 8. tygodnia lub 15. tygodnia po porodzie, a niepełny tydzień zostanie zaokrąglony w górę - do pełnego tygodnia. Regulacja ta uwzględnia przerwy między kolejnymi hospitalizacjami dziecka.



Urlop ma przysługiwać matkom lub ojcom, a także prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym i adopcyjnym.



Wysokość wypłacanego w czasie dodatkowego urlopu zasiłku macierzyńskiego wyniesie 100 proc. jego podstawy.



Nowelizacja wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.