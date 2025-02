Dziś 51 proc. populacji Polaków objętych jest centrami zdrowia psychicznego. Od 1 lipca kolejne centra zdrowia psychicznego zaczną działać - poinformowała minister zdrowia Izabela Leszczyna w Porannej rozmowie w RMF FM.

Co z gigantycznymi kolejkami do lekarzy-specjalistów w Polsce?

Od tego mamy centralną rejestrację. Warto skorzystać z niej, bo w różnych miejscach są różne terminy. Trzeba sprawdzić, czy gdzieś nie ma wolnych miejsc - mówi Leszczyna. Terminy są za długie. Co z tym zrobić? Wprowadzamy pewne zmiany w zarządzaniu kolejką (w przypadku wizyt u specjalistów), po to, by pacjenci pierwszorazowi nie byli przyjmowani 6, 8, 10 razy w ciągu jednego roku. To spowoduje, że te kolejki będą mniejsze. To wchodzi w życie od 1 kwietnia, w drugim kwartale roku wejdzie w życie. To zadziała - dodaje.

W ubiegłym roku odbyliśmy jako Polacy 87 mln wizyt u specjalistów. To tak, jakby każdy z nas, bez względu na to, czy ma jeden dzień życia, czy 90 lat był ponad dwa razy u specjalisty - mówi minister, dodając, że po epidemii COVID chorujemy częściej i stąd więcej wizyt u specjalistów.

Z czasem centralna e-rejestracja obejmie wszystkie specjalizacje. W przyszłym roku zajmiemy się kolejnymi specjalizacjami po kardiologii - tłumaczy szefoa resortu zdrowia.

Leszczyna o najnowszym sondażu wyborczym

Platforma Obywatelska zwiększyła przewagę nad Prawem i Sprawiedliwością - tak wynika z najnowszego sondażu firmy badawczej Opinia24 dla RMF FM. Wobec wyników badania opinii sprzed miesiąca na PO zagłosowałoby nieco mniej wyborców (spadek z 31,9 do 31,8 proc.), ale PiS straciło ich znacznie więcej (z 30,7 do 27,9 proc.). Co ciekawe, wobec poprzedniego sondażu wzrost poparcia o ponad 5 punktów procentowych odnotowała Konfederacja.

Na szczęście Konfederacji do KO dużo brakuje. Konfederacja walczy z PiS o ten sam elektorat - analizuje Leszczyna. My nie przejmujemy żadnych postulatów Konfederacji - wyjaśnia.

Szczepienia i zdrowie psychiczne dzieci w Polsce

Ukraińskie dzieci są objęte takimi samymi obowiązkami jak dzieci polskie - mówi Leszczyna, przypominając, że szczepienia w Polsce nie są przymusowe, co oznacza, że rodzic może zdecydować o braku szczepienia dla swojego dziecka, ale musi wówczas zapłacić karę.

Warto się szczepić, to ratuje nam życie - dodaje.

1 lipca kończy się program pilotażowy, dotyczący centrów zdrowia psychicznego. Co dalej w sytuacji, gdy zdrowie psychiczne Polaków staje się poważnym problemem.

Dziś 51 proc. populacji Polaków objętych jest centrami zdrowia psychicznego. Od 1 lipca ruszą kolejne. 80 proc. populacji zostanie objęte pomocą centrów - deklaruje minister.

Jednocześnie Leszczyna odniosła się do kwestia opieki psychiatrycznej nad dziećmi - Psychiatrów jest za mało, ale nie załatwimy sprawy zdrowia psychicznego dzieci, kształcąc hordy psychiatrów - stwierdziła. Przeznaczamy na psychiatrię coraz więcej pieniędzy, ale apeluję: bądźmy dla siebie lepsi i poświęcajmy więcej czasu dzieciom.

Co z zakazem sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych

Leszczyna przyznała, że w gabinecie premiera nie ma konsensusu, dotyczącego sprzedaży alkoholu na stacjach benzynowych. Rząd pracuje natomiast nad rozwiązaniami utrudniającymi kupowanie alkoholu przez dzieci w internecie.

