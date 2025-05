Jak zwiększyć bezpieczeństwo w szpitalach? Czy wystarczy planowane zaostrzenie kar za ataki na medyków? Jakie wnioski zostały wyciągnięte po śmiertelnym ataku nożem na lekarza w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie? Czy polskie lecznice powinny przekształcić się w twierdze? Między innymi o tym dyskutować będą uczestnicy wtorkowej debaty w RMF FM i w internetowym Radiu RMF24. Przebieg dyskusji będzie można śledzić też w naszych mediach społecznościowych.

/ RMF FM

W czasie wtorkowej dyskusji chcemy porozmawiać o tym, jakie zmiany można wprowadzić najszybciej, by zwiększyć bezpieczeństwo pracowników polskich szpitali i przychodni.

Wśród proponowanych do tej pory rozwiązań jest m.in. powołanie nowej instytucji, która monitorowałaby wszystkie przypadki napaści na medyków oraz stworzenie rejestru agresywnych pacjentów. Pojawiły się pomysły takie jak zainstalowanie specjalnych przycisków w lekarskich gabinetach, dzięki którym medycy mogliby szybko wezwać pomoc oraz dodatkowe wyposażenie w kamizelki nożoodporne nie tylko karetek pogotowia, lecz także polskich szpitali.

Wśród zgłaszanych propozycji są też dodatkowa ochrona oraz dodatkowe patrole straży miejskiej w okolicy placówek ochrony zdrowia. Część ekspertów przekonuje, że niezbędna jest kampania edukacyjna dotycząca pracy medyków.

W czasie wtorkowej debaty porozmawiamy też o tym, czy więcej szkoleń z samoobrony i deeskalacji konfliktu powinno znaleźć się w programie studiów na uczelniach medycznych.

Omówimy też ustawę, która przed długim weekendem trafiła do konsultacji społecznych. Zakłada ona zaostrzenie kar za ataki na pracowników ochrony zdrowia. Minimalną kara byłoby pozbawienie wolności na trzy miesiące.

Razem z ekspertami zastanowimy się, które z tych rozwiązań mogą wejść w życie i które najszybciej mogą poprawić poziom bezpieczeństwa.

Czekamy też na Wasze głosy w dyskusji. Do Waszej dyspozycji jest adres fakty@rmf.fm.

Udział w debacie w warszawskim studiu RMF FM potwierdzili wiceminister zdrowia odpowiedzialny między innymi za ratownictwo medyczne Marek Kos, były dyrektor Lotniczego Pogotowia Ratunkowego prof. Robert Gałązkowski i dziekan Wydziału Medycznego Collegium Medicum Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie prof. Filip Szymański. Gospodarzem debaty będzie dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz.

W Krakowie dzień żałoby

We wtorek w samo południe pracownicy szpitali i innych placówek ochrony zdrowia w całej Polsce organizują akcję, która ma uczcić pamięć zamordowanego przed tygodniem lekarza ze Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy zachęca medyków z całej Polski, by we wtorek o godzinie 12:00 wyszli przed swoje miejsce pracy, zapalili znicz, zorganizowali minutę ciszy lub w przemowach wyrazili sprzeciw wobec agresji. Do wszystkich dyrektorów placówek skierowano apel o przejście na godzinę w dyżurowy tryb pracy.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłosił wtorek dniem żałoby. "My, osoby kierujące Szpitalem Uniwersyteckim w Krakowie, UJCM, medyczną częścią uczelni, oraz całym Uniwersytetem Jagiellońskim a także Okręgową Radą Lekarską w Krakowie ogłaszamy wtorek 6 maja dniem żałoby w naszych instytucjach" - czytamy w komunikacie wydanym przed weekendem przez krakowską placówkę. "Spotykamy się o godzinie 12.00 przed budynkiem SU w Krakowie, aby uczcić pamięć Doktora Tomasza Soleckiego oraz pokazać solidarność z jego Rodziną, a także, aby zaprotestować przeciw agresji w życiu społecznym, szczególnie tej kierowanej w stosunku do medyków" - napisano w komunikacie.