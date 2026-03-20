Ustawa zakazująca używania smartfonów w szkołach dzisiaj trafi do wykazu prac rządu – dowiedział się dziennikarz RMF FM. Przyspieszone wprowadzenie tych przepisów zapowiedziała w tym tygodniu minister edukacji po konsultacjach z premierem.

Według planowanych przepisów ma być to całkowity zakaz używania smartfonów czy tabletów w czasie lekcji i na przerwach w publicznych szkołach podstawowych. W placówkach niepublicznych oraz w szkołach ponadpodstawowych decyzję podejmą dyrektorzy.

Wyjątki od zakazu stanowić będą sytuacje, gdy urządzenia elektroniczne będą potrzebne ze względów zdrowotnych, by wspomóc ucznia w nauce albo w sytuacji, gdy będą narzędziem wykorzystywanym w czasie lekcji.

Zadaniem szkoły ma być zorganizowanie miejsc, gdzie będzie można przechować smartfony, tablety czy smartwatche, na przykład w depozycie albo specjalnych szafkach. Przygotowania mają objąć najbliższe miesiące, by zakaz wszedł w życie 1 września.

Nowe zasady mają być regulowane przez nowelizację ustawy o prawie oświatowym.

