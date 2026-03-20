Minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie od 151 zł do 186 zł brutto - wynika z rozporządzenia podpisanego przez minister edukacji Barbarę Nowacką oraz minister rodziny, pracy i polityki społecznej Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk. Tę podwyżkę krytykują związki zawodowe.

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczycieli wzrośnie o 151-186 zł brutto.

Związki zawodowe krytykują podwyżkę - ZNP i Solidarność nazywają ją waloryzacją, nie realną podwyżką, i domagają się wzrostu wynagrodzeń o 15 proc.

Załącznikiem do nowelizacji rozporządzenia jest tabela zawierająca sześć stawek minimalnego wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli. Uwzględniono w niej wszystkie trzy etapy rozwoju zawodowego: nauczyciel początkujący, mianowany i dyplomowany oraz dwa poziomy wykształcenia.

Konkretne kwoty dla nauczycieli z tytułem magistra

Od 1 stycznia 2026 r. minimalne wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym wyniesie:

nauczyciel początkujący - 5308 zł brutto (wzrost o 155 zł),

nauczyciel mianowany - 5469 zł brutto (wzrost o 159 zł),

nauczyciel dyplomowany - 6397 zł brutto (wzrost o 186 zł).

Nauczyciele z tytułem magistra i przygotowaniem pedagogicznym stanowią ponad 95 proc. wszystkich nauczycieli.

Stawki dla pozostałych nauczycieli

Dla nauczycieli z innym poziomem wykształcenia (np. magister bez przygotowania pedagogicznego, licencjat, inżynier):

nauczyciel początkujący - 5178 zł brutto (wzrost o 151 zł),

nauczyciel mianowany - 5311 zł brutto (wzrost o 155 zł),

nauczyciel dyplomowany - 5567 zł brutto (wzrost o 162 zł).

Wynagrodzenie zasadnicze a dodatki

Wynagrodzenie zasadnicze to tylko jeden ze składników tzw. średniego wynagrodzenia nauczycieli. Na średnie wynagrodzenie składają się także liczne dodatki, m.in. za wysługę lat, funkcyjne, motywacyjny, za warunki pracy, nagrody jubileuszowe czy dodatkowe wynagrodzenie roczne ("trzynastka"). Część dodatków jest uzależniona od wysokości wynagrodzenia zasadniczego, co oznacza, że ich wartość również wzrośnie.

Związki zawodowe: To tylko waloryzacja

Związki zawodowe nauczycieli krytykują tegoroczną podwyżkę. "Wzrost wynagrodzeń nauczycieli w wysokości 3 proc. jest jedynie waloryzacją wynagrodzenia, a nie jego podwyżką" - podkreśla Związek Nauczycielstwa Polskiego w opinii do projektu rozporządzenia.

ZNP wskazuje, że "nie odzwierciedla on realnego wzrostu kosztów życia oraz inflacji odczuwanej w gospodarstwach domowych, nie zapewnia konkurencyjności zawodu nauczyciela wobec innych grup zawodowych o podobnych kwalifikacjach, nie realizuje też oczekiwań środowiska nauczycielskiego dotyczących realnej poprawy sytuacji finansowej".

ZNP postuluje wzrost wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli o 15 proc. Podobne stanowisko prezentuje Wolny Związek Zawodowy "Forum-Oświata".

Rada Krajowa Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ "Solidarność" w swojej opinii napisała: "Przedłożone rozporządzenie nie realizuje żadnych realnych postulatów płacowych, nie rekompensuje wieloletnich zaniedbań ani dramatycznego spadku realnej wartości wynagrodzeń nauczycieli". Wzrost wynagrodzenia nauczycieli określono jako "kosmetyczną korektę". "Takie działania należy uznać za pozorne i cyniczne, a nie za odpowiedzialną politykę państwa wobec edukacji" - ocenia NSZZ "Solidarność".

Nowelizacja od 1 stycznia 2026 r.

Nowelizacja rozporządzenia wejdzie w życie z dniem następującym po ogłoszeniu w Dzienniku Ustaw, z mocą od 1 stycznia 2026 r. W ustawie budżetowej na 2026 r. kwotę bazową dla nauczycieli ustalono na poziomie 5597,86 zł, co oznacza wzrost o 3 proc. w stosunku do roku poprzedniego.