Premier Donald Tusk weźmie udział w dzisiejszym, organizowanym przez rząd szczycie zdrowotnym poświęconym trudnej sytuacji w ochronie zdrowia - dowiedział się dziennikarz RMF FM Michał Dobrołowicz. W spotkaniu pod hasłem "Bezpieczny pacjent" udział ma wziąć około trzystu osób.

W spotkaniu weźmie udział premier Donald Tusk / PAP/Rafał Guz / RMF FM

Formuła spotkania zakłada, że na scenie wystąpią, poza szefem rządu, minister zdrowia Jolanta Sobierańska-Grenda, minister finansów Andrzej Domański, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak oraz dyrektor Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego - Państwowego Zakładu Higieny prof. Bernard Waśko.

Uczestnicy spotkania, czyli przedstawiciele samorządów medycznych, w tym Naczelnej Izby Lekarskiej czy Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych, będą mogli zadawać pytania. W dzisiejszym szczycie udział weźmie też prawdopodobnie reprezentant Kancelarii Prezydenta RP.

Rząd ma przedstawić propozycje rozwiązań

Rząd ma zaprezentować propozycje, jak zmniejszyć lukę finansową w budżecie NFZ, między innymi dzięki przesunięciu gwarantowanych ustawą podwyżek z lipca 2026 na styczeń 2027 roku, konsolidacji, czyli przekształcaniu szpitali czy dzięki nowej wycenie świadczeń, czyli badań i zabiegów wykonywanych w polskich lecznicach.

Czwartkowy szczyt zdrowotny ma potrwać od 12:00 do 14:00.

Kolejne spotkanie w sprawie trudnej sytuacji finansowej ochrony zdrowia w piątek organizuje Pałac Prezydencki. Jego hasło to "Na ratunek ochronie zdrowia".