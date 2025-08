Były premier Mateusz Morawiecki poinformował, że zmarła jego matka - Jadwiga Morawiecka. "Była cichą bohaterką walki o wolną Polskę. O lepszy świat" - podkreślił. Kondolencje złożył m.in. Andrzej Duda i Donald Tusk. "Kochająca Mama dla kochającego syna to największy skarb" - napisał premier.

Jadwiga Morawiecka - matka byłego premiera Mateusza Morawieckiego - na zdj. z 2019 r. / Paweł Supernak / PAP

Nie żyje Jadwiga Morawiecka, matka byłego premiera Mateusza Morawieckiego.

Były premier wspomina swoją matkę jako cichą bohaterkę i skromną osobę, która mimo trudnego życia potrafiła cieszyć się każdą chwilą.

Jadwiga Morawiecka była żoną Kornela Morawieckiego - lidera Solidarności Walczącej. W czasach PRL-u aktywnie uczestniczyła w życiu opozycji demokratycznej.

W 2019 roku Jadwiga Morawiecka została uhonorowana Krzyżem Wolności i Solidarności.

Informacja o śmierci Jadwigi Morawieckiej została opublikowana na profilach społecznościowych jej syna - Mateusza Morawieckiego. Były premier, a obecnie europoseł Prawa i Sprawiedliwości, zamieścił zdjęcie i krótkie wspomnienie swojej matki.

"Kiedyś powiedziałem, że wszystko, co we mnie dobre - zawdzięczam Mamie. Dziś powtarzam to z jeszcze większą wdzięcznością i wzruszeniem. To Jej zawdzięczam swoją wiarę, wytrwałość i dumę z naszej Ojczyzny. To dzięki Mamie wiem, że miłość jest silniejsza niż śmierć" - wyliczał polityk.



"Życie Mamy pełne było trudu i łez. I czymś niezwykłym było to, jak potrafiła doceniać każdy promyk nadziei, cieszyć się każdą chwilą, traktować miłość jak dar, jak tlen" - zauważył były premier.



Mateusz Morawiecki nazwał swoją matkę "cichą bohaterką walki o wolną Polskę".

"Była tą matką i tą żoną, która "w mrocznych izbach wyszywała na sztandarach hasło honor i ojczyzna". Przyjaciółka Pani Marianny, Mamy Księdza Jerzego, przyjaciółka Anny Walentynowicz" - wspominał.



Były premier podkreślił, że Jadwiga Morawiecka była skromną osobą. "Nigdy nie pragnęła rozgłosu, a jej największą radością było dobro, którym emanowała wokół siebie" - napisał.

"Kochająca Mama to największy skarb"

Kondolencje Mateuszowi Morawieckiemu złożył Donald Tusk w imieniu całego rządu.

"Panie Premierze, proszę przyjąć wyrazy serdecznego współczucia ode mnie i całego rządu. Kochająca Mama dla kochającego syna to największy skarb" - napisał premier.

Wyrazy współczucia przekazał także prezydent Andrzej Duda wraz z małżonką. W swoim wpisie napisał:

"Odeszła pani Jadwiga Morawiecka - Mama premiera Mateusza Morawieckiego. Należała do tych cichych, ale wielkich żon i matek, kobiet - bohaterek naszej wolności. Panu premierowi i całej rodzinie składamy z Agatą głębokie wyrazy współczucia. Łączymy się z wami w modlitwie".