​Między innymi zakazu zrzutu solanki do Zatoki Puckiej czy powołania niezależnego zespołu naukowców, który zbada stan tej zatoki chcą organizacje ekologiczne i turystyczne z okolic Pucka, ale też Krajowa Izba Producentów Ryb, Zrzeszenie Rybaków Morskich czy Polski Związek Wędkarski. Chodzi o inwestycje PGNiG w Kosakowie na Pomorzu, związaną z budową podziemnych kawern. Wypłukiwana w jej trakcie solanka od lat trafia do Zatoki Puckiej. Zaniepokojeni stanem zatoki napisali w tej sprawie list do ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki.

