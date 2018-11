Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla województw północnej Polski wydał IMGW. Na południowym wschodzie wystąpią intensywne opady śniegu.

Na zdj. oblodzona jezdnia / Jakub Kaczmarczyk / PAP

IMGW wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed oblodzeniem dla trzech województw: pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Prognozuje tam zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu i deszczu ze śniegiem. W woj. warmińsko-mazurskim i podlaskim spadnie też mokry śnieg. Temperatura minimalna w woj. pomorskim będzie się wahała od około -3 st. do -1 st. W woj. warmińsko-mazurskim temperatura minimalna wyniesie od -3 st. do 0 st. W woj. podlaskim termometry pokażą od -3 st. do -1 st.

Ponadto IMGW ostrzega przed intensywnymi opadami śniegu w dwóch województwach: małopolskim (powiaty: limanowski, Nowy Sącz i nowosądecki, gorlicki) i podkarpackim (powiaty: jasieński, Krosno i powiat krośnieński, sanocki, leski, bieszczadzki). Wystąpią tam opady śniegu, okresami o natężeniu umiarkowanym, powodujące przyrost pokrywy śnieżnej miejscami od 15 cm do 20 cm.



Ostrzeżenia pierwszego stopnia oznaczają, że przewiduje się warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które mogą powodować straty materialne oraz zagrożenie dla zdrowia i życia.

(m)