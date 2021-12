​Intensywne opady śniegu wystąpiły we wschodniej części Zachodniopomorskiego. Według ostrzeżenia IMGW śnieg może padać jeszcze do wieczora.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Śnieg spowodował utrudnienia na drogach. Jak przekazał w piątek koszaliński magistrat "miejskie służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie miasta były w gotowości od godz. 2:00 i do odśnieżania wysłano 22 pługo-piaskarki i pługo-solarki oraz 14 małych ciągników przeznaczonych do odśnieżania chodników". Dodatkowo ok. 50 osób pracuje przy odśnieżaniu miejsc trudno dostępnych dla maszyn (m.in. przystanków autobusowych).

"Obecnie prace koncentrują się na drogach pierwszej kolejności odśnieżania, by umożliwić przejazd przez miasto TIR-ów, które mogłyby zablokować koszalińskie ulice" - przekazano.



IMGW wydało ostrzeżenie pierwszego stopnia o intensywnych opadach śniegu w powiatach białogardzkim, kołobrzeskim, koszalińskim, sławieńskim i szczecineckim, a także w Koszalinie. Według IMGW może spaść nawet 10-15 cm śniegu.

Ostrzeżenie obowiązuje do godziny 20.