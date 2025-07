8 osobom odmówiono prawa wjazdu do Polski minionej doby na granicy polsko-niemieckiej, a straż graniczna skontrolowała tam 10,5 tys. osób i 4,6 tys. pojazdów. W ciągu całego weekendu na przejściach granicznych z Niemcami wjazdu odmówiono 23 osobom. Jeśli chodzi o granicę polsko-litewską, w ten weekend skontrolowano ponad 23,2 tys. osób. Zatrzymano czternaście osób, w tym jednego kuriera. Oprócz tych statystyk poinformowano także o liczbach dotyczących granicy z Białorusią.

Straż graniczna podała w poniedziałek statystyki z ostatniego weekendu - 18-20 lipca.

Na granicy polsko-litewskiej skontrolowano 23,2 tys. osób, 14,2 tys. środków transportu; zatrzymano 14 osób, wjazdu odmówiono dwóm osobom.

Na granicy polsko-niemieckiej skontrolowano 49,1 tys. osób, 22,5 tys. środków transportu, wjazdu odmówiono 23 osobom.

Na granicy polsko-białoruskiej odnotowano niemal 390 prób nielegalnego przedostania się do Polski, wobec 30 osób "prowadzone są czynności w celu ich ujęcia", natomiast za pomocnictwo zatrzymano jedną osobę.

Granica polsko-litewska. Kilkanaście zatrzymań, odmowa wjazdu dla dwóch osób

Tymczasowe kontrole na granicy polsko-litewskiej - obowiązujące od 7 lipca - są prowadzone w 13 miejscach. Trzy z nich to przejścia graniczne, w tym drogowe: w Budzisku i Ogrodnikach oraz kolejowe w Trakiszkach. Pozostałe 10 miejsc, gdzie można przekraczać granicę, to tzw. miejsca kontroli doraźnej.

Z danych straży granicznej - dotyczących minionego weekendu - wynika, że od piątku do niedzieli na przejściach granicznych i punktach kontrolnych na polsko-litewskiej granicy sprawdzono ponad 23,2 tys. osób i blisko 14,2 tys. pojazdów. Zatrzymano 14 osób, w tym jednego przemytnika. Wjazdu do Polski odmówiono dwóm osobom, natomiast 11 osób przekazano stronie litewskiej w ramach readmisji. Do jednego z zatrzymań doszło w piątek nad ranem. Strażnicy graniczni i żołnierze WOT zatrzymali w powiecie sejneńskim, w okolicach wsi Wołyńce, siedmiu migrantów: czterech obywateli Somalii i trzech obywateli Maroka. Zatrzymano też przemytnika, obywatela Łotwy, który przyjechał po migrantów. Jak podała SG, migranci szli przez las, zatrzymano ich niedaleko biegnących w tym miejscu torów.