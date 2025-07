Sprawa stała się na tyle głośna, że odniósł się do niej klub MLKS Polonia Środa Śląska, w którym do końca sezonu 2024/2025 grał Kacper Głowieńkowski. Zarząd Polonii zwrócił uwagę, że filmik pokazuje "skrajnie nieodpowiedzialne i niebezpieczne zachowanie" Kacpra Głowieńkowskiego i choć nie jest on zawodnikiem klubu, to MLKS Polonia czuje się zobowiązana do zajęcia stanowiska w tej sprawie i "wyrażenia ubolewania z powodu zachowania, które - choć dokonane poza boiskiem i poza klubem - wciąż rzutuje cieniem na środowisko sportowe, które reprezentujemy". Zarząd wyraził nadzieje, że cała historia będzie impulsem do refleksji dla piłkarza i innych młodych zawodników.

Kariera zapowiadała się dobrze Historia Kacpra Głowieńkowskiego jest jeszcze bardziej intrygująca biorąc pod uwagę fakt, jak wyglądała jego kariera. Piłkarz był dużym talentem i zawodnikiem młodzieżowego zespołu Śląska Wrocław. W Centralnej Lidze Juniorów był nawet królem strzelców. Z czasem jednak oczekiwania co do Głowieńkowskiego zaczęły się rozmijać z rzeczywistością. Efekt? 23-latek ostatni sezon spędził w IV-ligowej MLKS Polonii, gdzie według portalu weszlo.com miał zarabiać 2 tysiące złotych miesięcznie. Głowieńkowski miał przejść do Piasta Żmigród, ale po publikacji filmu nowa umowa stoi pod znakiem zapytania.