Warszawscy policjanci i funkcjonariusze Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego zabezpieczyli 110 dzieł sztuki pochodzących prawdopodobnie z Rosji, Ukrainy i Białorusi. Przejęte przedmioty to między innymi ikony, obrazy i ornamenty. Funkcjonariusze sprawdzają, jak dzieła sztuki trafiły do Polski.

Dzieła sztuki zabezpieczono w 3 warszawskich mieszkaniach i 2 domach pod Warszawą / Policja

Stołeczni kryminalni dotarli do informacji, że do Polski mogły w nielegalny sposób trafić dzieła sztuki cerkiewnej i sakralnej, pochodzące z Europy Wschodniej. W trzech warszawskich mieszkaniach i dwóch podwarszawskich domach zabezpieczyli łącznie 110 dzieł sztuki.

Skonfiskowane przedmioty to ikony, obrazy, ornamenty i inne przedmioty związane ze sztuką sakralną i cerkiewną. Przedmioty pochodzą z kręgu wschodniego chrześcijaństwa. Prawdopodobnie do Polski trafiły z Rosji, Ukrainy oraz Białorusi. Kilka z nich to polskie księgi i wyroby polskiego rzemiosła.

Ze wstępnej ekspertyzy wynika, że około 30 z zabezpieczonych przedmiotów to zabytki pochodzące z XVIII i XIX wieku, co nadaje im wysoką wartość historyczną i muzealną. Pozostałe przedmioty zostały wykonane współcześnie, jednak posiadają elementy o pochodzeniu historycznym.

Właściciel zabezpieczonych dzieł sztuki kupował je na bazarach, w antykwariatach i w domach aukcyjnych na terenie Polski. Funkcjonariusze sprawdzają jednak, w jaki sposób trafiły do Polski i dlaczego znalazły się w prywatnych rękach.