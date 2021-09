Ekscytujące show Hot Wheels Monster Trucks Live powraca do Europy z zupełnie nowymi truckami na pokazy w 2022 roku. Europejską trasę rozpocznie 3 stycznia. Imprezę zaplanowano także w Polsce, w Gliwicach.

/ hotwheelsmonstertruckslive.com / Materiały prasowe

Nadchodząca piąta europejska trasa Hot Wheels Monster Trucks Live Tour to powrót do międzynarodowych wydarzeń na żywo z nowymi truckami. Popularną rozrywkę dla całej rodziny będzie można zobaczyć w europejskich arenach począwszy od 3 stycznia w Glasgow w Wielkiej Brytanii w The SSE Hydro aż do 20 w Chorwacji w Arenie Zagreb.

W Polsce pokazy zaplanowano na marzec w Arenie Gliwice.

POKAZY W POLSCE

ARENA GLIWICE

12.03.2022 godz. 11:30, 18:30

13.03.2022 godz. 11:30, 18:30



Bilety na wydarzenia w Gliwicach trafią do ogólnej sprzedaży w piątek 1 października 2021. We wszystkich obiektach pokazy będą odbywały się przedpołudniami, a także wieczorami.

Hot Wheels Monster Trucks Live powraca z większą liczbą ciężarówek niż kiedykolwiek wcześniej! Całkowicie nowa ciężarówka Mega Wrex™ to 12-metrowa konstrukcja przypominająca dinozaura, o mocy 1800 koni mechanicznych, dzięki którym bez problemu miażdży swoją konkurencję. Ten dodatkowy truck na przyszłorocznej trasie z pewnością będzie Waszym ulubionym pojazdem.

Fani imprezy będą mieli okazje poznać Bigfoot Midwest Madness™, który jest efektem współpracy Hot Wheels i Bigfoot®. Do europejskiej trasy dołączy również Race Ace™ z charakterystycznymi i rozpoznawalnymi płomieniami Hot Wheels.

Podczas trasy po Europie widzowie będą mieć jedyną okazję, aby zobaczyć prawdziwe wersje słynnych zabawek z monster truckami Hot Wheels, w tym ulubione przez wszystkich: Bone Shaker™, Tiger Shark, V8 Bomber™ i Demo Derby.

W wydarzeniu wezmą udział goście specjalni: pożerający samochody, ziejący ogniem transformujący się robot Megasaurus, a także gwiazdy Freestyle Motocross! Ekscytujący motoryzacyjny pokaz z kultowymi akrobacjami i skokami Hot Wheels oraz spektakularnymi upadkami i rozbiciami Monster Trucków podczas konkurencyjnych strać i walk dostarczą ekscytującej rozrywki wszystkim fanom.

Nie zabraknie również popularnego Crash Zone Pre-Show Party, które zaczyna się 2,5 godz. przed każdym show. A jest to niepowtarzalna okazja, by stanąć własnymi stopami na arenie i zobaczyć niesamowite konstrukcje i rozmiary Hot Wheels Monster Trucks! Ten dzień może być jeszcze bardziej wyjątkowy z pełnym adrenaliny pakietem VIP zawierającym oprócz świetnego miejsc do oglądania pokazów - wycieczkę Monster Trucks Tour z przewodnikiem, upominki i wiele innych.

Mamy nadzieję, że rodzice i dzieci nadal będą zachwyceni Hot Wheels Monster Trucks Live - powiedziała Julie Freeland, Dyrektor ds. Organizacji Wydarzeń w firmie Mattel. Marka, która odniosła tak wielki sukces w rozpalaniu ducha rywalizacji w dzieciach, pozwoliła rodzinom dzielić się miłością do Hot Wheels i nie możemy się doczekać, aby wiosną odwiedzić nowe miasta podczas europejskiej trasy!.

Odnieśliśmy bezprecedensowy sukces w 2020 roku, dostarczając naszym fanom na całym świecie pierwszą w historii trasę Hot Wheels Monster Trucks Live Tour, powiedział Ken Hudgens, prezes i CEO Raycom-Legacy Content Company. Cieszymy się, że możemy kontynuować naszą współpracę z Live Nation, ponieważ wspólnie poszerzamy dotarcie do fanów i możemy zaangażować nowych widzów do wspólnej zabawy w pełnowymiarowej i wciągającej rozrywce jaką jest Hot Wheels®!

Bezpieczeństwo pracowników i klientów Mattel, Raycom-Legacy i Live Nation jest najwyższym priorytetem.

Mattel z przyjemnością prezentuje wydarzenia na żywo Hot Wheels w ścisłej zgodności ze wszystkimi lokalnymi przepisami i wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa.

EUROPEJSKA TRASA HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LIVE 2022: EUROPEJSKA TRASA HOT WHEELS MONSTER TRUCKS LIVE 2022: Styczeń 3 Glasgow, UK The SSE Hydro 4 Glasgow, UK The SSE Hydro 8 London, UK The O2 9 London, UK The O2 15 Liverpool, UK M&S Bank Arena 16 Liverpool, UK M&S Bank Arena Luty 5 Barcelona, ES Palau Sant Jordi 6 Barcelona, ES Palau Sant Jordi 12 Herning, DK Jyske Bank Boxen 13 Herning, DK Jyske Bank Boxen Marzec 12 Gliwice, PL Arena Gliwice 13 Gliwice, PL Arena Gliwice 19 Zagreb, HR Arena Zagreb 20 Zagreb, HR Arena Zagreb