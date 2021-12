Turyści zaobserwowali w Karkonoszach niecodzienne zjawisko – słoneczne halo. Zobaczcie zdjęcia i nagranie!

Halo to ogromny pierścień widoczny wokół Słońca. Efekt ten powstaje w chwili załamania się światła na kryształkach lodu zawieszonych w górnych warstwach atmosfery. Znajdują się one w chmurach lub we mgle lodowej.

W sobotę słoneczne halo mieli okazję zaobserwować turyści w Karkonoszach. Karkonoski Park Narodowy podzielił się na swoim profilu w mediach społecznościowych wieloma zdjęciami, a także nagraniem uwieczniającym to wyjątkowe zjawisko.