125 interwencji w związku z burzami odnotowały w środę jednostki Straży Pożarnej w całym kraju tylko do godz. 7.30 - poinformował w środę PAP rzecznik komendanta głównego PSP st. bryg. Paweł Frątczak. Intensywne opady deszczu spowodowały w środę kłopoty komunikacyjne na niektórych ulicach w Białymstoku. Biuro Prognoz podało, że spadły 43 litry deszczu na metr kwadratowy powierzchni, z czego 30 w ciągu jednej godziny.

Zdjęcie ilustracyjne / Jacek Skóra / RMF FM

Jak relacjonuje Frątczak, Straż Pożarna prowadziła ponad 300 interwencji w związku z burzami i frontem atmosferycznym, który wciąż przechodzi nad Polską.

We wtorek było ich 184 i dotyczyły woj. małopolskiego, śląskiego i świętokrzyskiego. W środę tylko do godz. 7.30 odnotowano kolejne 125 akcji Straży Pożarnej, głównie w województwach mazowieckim i dolnośląskim.



Prowadzone akcje związane były z usuwaniem powalonych drzew, które blokowały ulice, drogi i szlaki kolejowe oraz wypompowywaniem wody po ulewach - zaznaczył rzecznik.



Zalany Białystok

Problemy z przejazdem były m.in. na wyjeździe do Warszawy, gdzie trwa budowa węzła drogowego Porosły, a także np. na ulicach: Branickiego, Miłosza, ale też Przędzalnianej, Wierzbowej, Jurowieckiej, Pogodnej - podała policja.



Podniósł się także poziom wody w rzece Białej, woda zalała ścieżki rowerowe.



Synoptyk Maciej Maciejewski z Biura Prognoz IMGW poinformował PAP, że kłopoty komunikacyjne spowodował bardzo intensywny deszcz, który spadł między godziną 5.00, a 6.00 rano, nie był to jednak opad rekordowy. W tym krótkim czasie spadło 30 litrów deszczu na metr kwadratowy powierzchni, studzienki kanalizacyjne nie były w stanie odebrać tak dużej ilości wody - dodał. 43 litry/m2 to wysokość opadu od wtorku w nocy, gdy zaczęło obowiązywać ostrzeżenie pogodowe przed intensywnymi opadami i burzami.



Podobna sytuacja z zalaniem ulic zdarzała się w Białymstoku wcześniej, gdy padał intensywny deszcz.



Ostrzeżenia IMGW

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. opolskim oraz zachodnich powiatach woj. dolnośląskiego. Na tych obszarach prognozuje się dalsze opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 45 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru o prędkości dochodzącej do 70 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia