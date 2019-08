Uwaga na intensywne opady deszczu i burze - alarmuje IMGW. Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. opolskim oraz zachodnich powiatach woj. dolnośląskiego. Alert pierwszego stopnia dotyczy województw północno-wschodnich.

Uwaga na ulewy i towarzyszące im burze. Zdj. ilustracyjne / Pixabay

Ostrzeżenia drugiego stopnia obowiązują w woj. opolskim oraz zachodnich powiatach woj. dolnośląskiego. Na tych obszarach prognozuje się dalsze opady deszczu, okresami o natężeniu umiarkowanym lub silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi od 45 mm do 60 mm. W trakcie opadów deszczu będą występować burze z porywami wiatru o prędkości dochodzącej do 70 km/h.

Ostrzeżenia drugiego stopnia oznaczają, że przewiduje się wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.



Alert pierwszego stopnia obowiązuje we wschodniej połowie woj. warmińsko-mazurskiego, woj. podlaskim, mazowieckim oraz wschodnich powiatach woj. świętokrzyskiego. Na tych obszarach prognozuje się opady deszczu o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana wysokość opadów wynosi miejscami od 30 mm do 50 mm. W trakcie opadów deszczu możliwe są burze z porywami wiatru o prędkości dochodzącej do 65 km/h. Lokalnie z 30 proc. prawdopodobieństwem istnieje ryzyko wystąpienia sum opadów rzędu 60 mm.