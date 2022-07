W nocy z piątku na sobotę nad Polską przeszły gwałtowne burze. W całej Polsce strażacy interweniowali ponad 3,5 tysięcy razy. Wiatr i wyładowania szczególnie silne były na Pomorzu, Warmii i Mazurach.

Burza nad Trójmiastem / Adam Warżawa / PAP

Najwięcej szkód burze wyrządziły w województwie kujawsko-pomorskie - tam strażacy byli wzywani 880 razy, na Pomorzu - ponad 820 interwencji i Pomorzu Zachodnim - ponad pół tysiąca zgłoszeń. Nad morzem i na północnym-wschodnie kraju front był najsilniejszy.

W piątek wieczorem burze przeszły nad zachodnią częścią Warmii i Mazur. Po kilkanaście razy interweniowali strażacy w powiatach iławskim, ostródzkim i nowomiejskim. Pompowali wodę z zalanych posesji czy ulic oraz usuwali połamane drzewa - poinformował dyżurny warmińsko-mazurskich strażaków.



Od rana do g. 19.00 w piątek warmińsko-mazurscy strażacy interweniowali ponad 130 razy. Najwięcej zdarzeń po burzy i ulewnym deszczu odnotowano w Elblągu.



Tam strażacy pompowali wodę z zalanych ulic, posesji i piwnic. Tak było m.in. na ulicach Uroczej, Niskiej, Słonecznej, Fromborskiej, Zielonej czy Kasprzaka. W Pietraszewie doszło do zalania w 5 obiektach mieszkalnych. Zerwało też dach. Służby nie odnotowały poważniejszych zdarzeń. Nikt nie został poszkodowany - poinformował rzecznik wojewody warmińsko-mazurskiego Krzysztof Guzek.



Sytuacja w woj. świętokrzyskim

Połamane konary drzew oraz zalane posesje to główne skutki burz przechodzących w piątek w nocy przez woj. świętokrzyskie. Do największej liczby zdarzeń doszło w centralnej części regionu.

Jak poinformował dyżurny Wojewódzkiego Stanowiska Koordynacji Ratownictwa, do godziny 22.30 strażacy odnotowali w regionie prawie 60 interwencji.



Ratownicy byli najczęściej wzywani do usuwania połamanych konarów drzew (21), zalegających m.in. na drogach. W około 20 przypadkach interwencje były związane z wypompowywania wody z zalanych posesji. Osiem wyjazdów dotyczyło zabezpieczenia budynków, w których uszkodzone zostały dachy. Najwięcej zgłoszeń strażacy otrzymali w powiecie kieleckim (52). Pojedyncze dotyczyły powiatów: włoszczowskiego, jędrzejowskiego i kazimierskiego.

Tysiąc zgłoszeń w woj. kujawsko-pomorskim

Do komend straży pożarnej w województwie kujawsko-pomorskim w piątek wpłynęło około tysiąca zgłoszeń w sprawie interwencji po przejściu przez region burz z ulewnymi deszczami i silnymi wiatrami, a lokalnie również z gradobiciem - poinformował dyżurny KW PSP w Toruniu.



W akcjach ratowniczych stosunkowo niegroźnie poszkodowanych zostało trzech strażaków - z PSP w Toruniu oraz dwóch z OSP w powiecie grudziądzkim i tucholskim. Odniesione obrażenia to stłuczenie nogi, stłuczenie barku i podejrzenie zerwania więzadeł w kolanie. Do straży nie wpłynęły informacje o innych osobach poszkodowanych fizycznie.



Burze w regonie zaczęły się przed godziną 17 w powiecie aleksandrowskim i inowrocławskim, a później obejmowały kolejne powiaty i skończyły się między godziną 20 i 21. Nie wszystkie zgłoszenia przełożyły sie na interwencje, część zgłoszeń jeszcze czeka na realizację, a w przypadku innych po sprawdzeniu okazywało się, że skutki burz udało się usunąć bez pomocy strażaków - powiedział w piątek przed północą dyżurny KW PSP.



Zgłoszenia dotyczyły przede wszystkim powalonych drzew, oberwanych konarów i gałęzi, które tarasowały drogi, ulice, ścieki i podwórka. Około 70 interwencji dotyczyło uszkodzonych domów i budynków gospodarczych, głównie dachów. W powiecie aleksandrowskim i inowrocławskim szkody wyrządziło gradobicie.



Najwięcej zgłoszeń wpłynęło z powiatów bydgoskiego i toruńskiego - po 180, świeckiego - 100, tucholskiego - 80, chełmińskiego 70, aleksandrowskiego i i inowrocławskiego - po 50.