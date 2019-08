Kim byli dwaj żołnierze, których szczątki wykopano 1,5 roku temu w Kołobrzegu – to zbadać chcą genetycy ze Szczecina. Pierwotnie historycy sądzili, że dwa szkielety odkryte w przydomowym ogródku to niemieccy żołnierze z czasów II wojny światowej. Bliższa analiza przyniosła jednak niespodziewany zwrot.



Okazało się, że mamy do czynienia ze szczątkami Polaków. Świadczą o tym przedmioty znalezione przy szczątkach. M.in. guziki, medal czy sygnet. Według naukowców to żołnierze, którzy należeli do 18 pułku 6 Dywizji Piechoty i brali udział w walkach o Kołobrzeg. Zginęli najprawdopodobniej 9 marca 1945 roku.

Na ich szczątki natknął się mieszkaniec Kołobrzegu, który podczas prac w ogródku zaczął natrafiać na ludzkie kości. W grudniu 2017 roku przeprowadzono ekshumację, a szkielety trafiły do badań.

Teraz jest szansa na ich pośmiertne zidentyfikowanie dzięki badaniom DNA. Genetycy z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego mają już doświadczenie w tym zakresie. W ramach polskiej Bazy Ofiar Totalitaryzmów prowadzą identyfikację szczątków z tzw. Łączki na Powązkach, z aresztu śledczego w Białymstoku, gdzie tuż po wojnie były prowadzone egzekucje żołnierzy podziemia, a także poległych w czasie II wojny światowej.

Poszukują teraz żyjących krewnych żołnierzy, którzy w 1945 roku walczyli na Pomorzu i nigdy z wojny nie wrócili. Dzięki badaniom porównawczym będzie można ustalić, kim byli pochowani w bezimiennej mogile żołnierze.

Trwająca dwa tygodnie bitwa o Kołobrzeg była jednym z największych starć miejskich w czasie działań na froncie wschodnim II wojny światowej. Od 4 do 18 marca 1945 r. przez miasto przewinęło się łącznie kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy polskich, radzieckich i niemieckich. Nieskuteczna próba zdobycia miasta z marszu przez Armię Czerwoną sprawiła, że zadanie zdobycia twierdzy spoczęło ostatecznie na 1. Armii Wojska Polskiego dowodzonej przez gen. Stanisława Popławskiego. Podczas krwawych walk zginęło około 1200 polskich żołnierzy. Dopiero w 1948 roku zaczęto ich szczątki z mogił polowych przenosić na cmentarz wojenny. Niestety 3 lata po bitwie udało się zidentyfikować zaledwie około 200 poległych.

Osoby, które straciły krewnych podczas bitwy o Kołobrzeg mogą zgłaszać się do naukowców z Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie w celu przekazania swojego materiał genetycznego. Materiał ten posłuży w przyszłości to identyfikacji żołnierzy Wojska Polskiego, których szczątki do dnia dzisiejszego są odnajdywane w różnych miejscach Kołobrzegu. Szczegółowe informacje o tym jak można zostać dawcą znajdują się na stronie www.pbgot.pl.