183 miejscowości zostało objętych stanem wyjątkowym. Jak donosi „Rzeczpospolita” zasięg działania rozporządzenia jest czasem nielogiczny. Ilustruje to przykład Janowa Podlaskiego.

Zdjęcie ilustracyjne / Artur Reszko / PAP

2 września ze względu na napiętą sytuację na granicy z Białorusią, na 30 dni na części terytorium Polski wprowadzony został stan wyjątkowy. Rozporządzenie obejmuje 183 miejscowości. Dziś ma je zatwierdzić lub odrzucić Sejm.

Gdzie obowiązuje stan wyjątkowy? / RMF FM



W napięciu dalsze kroki polityków śledzą przedsiębiorcy funkcjonujący wokół granicy. Część decyzji, jak pokazuje "Rzeczpospolita", jest dla nich niezrozumiała. Chodzi np. o listę miejscowości, które zostały objęte stanem wyjątkowym. W rządowych zapowiedziach stan wyjątkowy miał dotyczyć pasa szerokości 3 km od Białorusi, ale znany ze względu na stadninę koni Janów Podlaski - leżący 1,5 km od granicznego Bugu - nie jest nim objęty.

Ograniczenia dotyczą za to Janowa Wsi - obszaru znajdującego się nawet 8 km w głąb kraju. Funkcjonujący tam pensjonat miał rezerwacje na cały miesiąc, ale stracił wszystkich gości, którzy mieli przyjechać m.in. na szkolenia czy konferencje. "Nikt nie konsultował z nami szczegółowych granic obszaru stanu wyjątkowego. Dopiero po fakcie dowiedzieliśmy się, że nie można do nas wjechać" - powiedziała w rozmowie z "Rzeczpospolitą" Katarzyna Okoń, właścicielka pensjonatu Zaborek. Konkurencja z Janowa Podlaskiego restrykcjami nie musi się przejmować.

Zdziwieni tym, gdzie obowiązuje stan wyjątkowy są przedsiębiorcy z Sobiboru na Polesiu Lubelskim. Choć miejscowość leży nad Bugiem, to przy granicy z Ukrainą. Do rogatek polsko-białoruskich są w linii prostej z centrum wsi 4 kilometry.

Jak relacjonuje reporter RMF FM Piotr Bułakowski, rekompensaty za wprowadzenie stanu wyjątkowego to jeden z głównych tematów poruszanych przez mieszkańców okolic Krynek. Jest kilka bardzo znanych restauracji czy to w Białowieży, czy w Kruszynianach, ale są też miejscowości. Oni powinni dostać rekompensaty ze względu na to, że jest brak możliwości wjazdu - zaznaczył rozmówca RMF FM.



Oprócz branży turystycznej stratni będą też np. sklepikarze, do których nie mogą przyjechać klienci z obszaru, który nie jest objęty rozporządzeniem.





Premier o pomocy dla przedsiębiorców: Tarcza jest już przygotowana

Premier Mateusz Morawiecki konieczność wprowadzenia stanu wyjątkowego tłumaczył na antenie RMF FM . Jego zdaniem "lepiej zapobiegać niż leczyć". Zwłaszcza, kiedy widzieliśmy ten "festyn" na granicy, kiedy ludzie biegali wzdłuż granicy. To mogłoby doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji - dodawał Morawiecki. Mamy informacje o tym, że sytuacja, w związku z ćwiczeniami Zapad, jest bardzo napięta. To nie są żarty, to bardzo poważne ćwiczenia. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się wprowadzić stan wyjątkowy - tłumaczył szef rządu.

Morawiecki zapewnił, że osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie objętym stanem wyjątkowym mogą liczyć na rekompensatę strat. Tarcza jest już przygotowana, aplikacja będzie bardzo prosta do złożenia. I dodawał: Mamy taki budżet, jaki trzeba.

Jakie ograniczenia wprowadza stan wyjątkowy?

W rozporządzeniu, zgodnie z zakresem upoważnienia ustawowego oraz wnioskiem Rady Ministrów, wprowadzono następujące rodzaje ograniczeń:

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym zgromadzeń,

zawieszenie prawa do organizowania i przeprowadzania, na obszarze objętym stanem wyjątkowym, imprez masowych oraz prowadzonych w ramach działalności kulturalnej imprez artystycznych i rozrywkowych, niebędących imprezami masowymi,

obowiązek posiadania przy sobie dowodu osobistego lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość przez osoby, które ukończyły 18 lat, przebywające w miejscach publicznych na obszarze objętym stanem wyjątkowym, a w przypadku osób uczących się, które nie ukończyły 18 lat - legitymacji szkolnej,

zakaz przebywania w ustalonym czasie w oznaczonych miejscach, obiektach i obszarach,

zakaz utrwalania za pomocą środków technicznych wyglądu lub innych cech określonych miejsc, obiektów lub obszarów,

ograniczenie prawa posiadania broni palnej, amunicji i materiałów wybuchowych oraz innych rodzajów broni poprzez wprowadzenie zakazu ich noszenia,

ograniczenie dostępu do informacji publicznej dotyczącej czynności prowadzonych na obszarze objętym stanem wyjątkowym w związku z ochroną granicy państwowej oraz zapobieganiem i przeciwdziałaniem nielegalnej migracji.

Grupa migrantów w pobliżu granicy polsko-białoruskiej

Polska, Litwa, Łotwa i Estonia zarzucają Białorusi zorganizowanie przerzutu imigrantów na ich terytorium w ramach tzw. wojny hybrydowej. We wspólnym oświadczeniu premierzy Polski i krajów bałtyckich ocenili, że kryzys na granicach z Białorusią został zaplanowany i systematycznie zorganizowany przez reżim Aleksandra Łukaszenki. Wezwali też władze białoruskie do zaprzestania działań prowadzących do eskalacji napięć.

W Usnarzu Górnym koło Krynek na Podlasiu po białoruskiej stronie granicy od ok. trzech tygodni koczuje grupa migrantów. Według straży granicznej znajduje się tam 24 lub nieco więcej osób. Z kolei według wolontariuszy i pracowników fundacji Ocalenie, którzy z terenu Polski komunikują się z koczującymi za pomocą megafonów - w obozie są 32 osoby i wszystkie pochodzą z Afganistanu.

Grupa nie może przejść do Polski, uniemożliwia to straż graniczna i wojsko. Nie może się też cofnąć, bo jest blokowana przez służby białoruskie.