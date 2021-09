"Jeżeli będzie trzeba, to te 30 dni zostanie przedłużone" - tak o stanie wyjątkowym wprowadzony na granicy z Białorusią mówi premier Mateusz Morawiecki, Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM. "Nie zakładam tego dzisiaj, ale nie wykluczam takiej ewentualności - to jest moje zobowiązanie wobec obywateli, musimy bronić granicy" - zapewnia szef rządu.

Mateusz Morawiecki podkreśla, że lepiej zapobiegać, niż leczyć. Zwłaszcza, kiedy widzieliśmy ten "festyn" na granicy, kiedy ludzie biegali wzdłuż granicy. To mogłoby doprowadzić do niebezpiecznej sytuacji - dodaje Morawiecki. Mamy informacje o tym, że sytuacja, w związku z ćwiczeniami Zapad, jest bardzo napięta. To nie są żarty, to bardzo poważne ćwiczenia. To spowodowało, że zdecydowaliśmy się wprowadzić stan wyjątkowy - tłumaczy szef rządu.

Mateusz Morawiecki / Andrzej Grygiel / PAP

Premier dodaje, że osoby prowadzące działalność gospodarczą na terenie objętym stanem wyjątkowym mogą liczyć na rekompensatę strat. Tarcza jest już przygotowana, aplikacja będzie bardzo prosta do złożenia - przekonuje Mateusz Morawiecki. I dodaje: "Mamy taki budżet, jaki trzeba".

Powiaty, w których wprowadzono stan wyjątkowy / RMF FM / RMF FM