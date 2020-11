W jednym z mieszkań w Głogówku znaleziono zwłoki 63 letniego mężczyzny. Jak poinformował Przemysław Kędzior z biura prasowego KW Policji w Opolu, na miejscu pracuje ekipa śledcza. Zatrzymano 63-latka, który zostanie przesłuchany, jednak dopiero jak wytrzeźwieje.

Zdjęcie ilustracyjne / Darek Delmanowicz / PAP

W sobotę rano w jednym z mieszkań w Głogówku znaleziono zwłoki mężczyzny. Według nieoficjalnych informacji jest to obywatel jednego z państw zza wschodniej granicy Polski.

Na miejscu pojawiła się grupa dochodzeniowo-śledcza, która pod nadzorem prokuratora wyjaśnia okoliczności i przyczyny śmierci mężczyzny. Zlecono już sekcję zwłok.

Według nieoficjalnych informacji, 63-latek mógł paść ofiarą zabójstwa.

Policja zatrzymała do sprawy innego, 63-letniego mężczyznę. Ze względu jednak na fakt, że jest on pijany, będzie można go przesłuchać dopiero po wytrzeźwieniu. Zatrzymany miał ok. 2 promile alkoholu w w organizmie.